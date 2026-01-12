Người thân lãnh đạo SeABank muốn ‘gom’ 3 triệu cổ phiếu SSB

Ông Lê Hữu Báu, chồng của bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, MCK: SSB) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, ông Lê Hữu Báu vừa đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 14/1/2026 đến ngày 12/2/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Báu đang sở hữu hơn 50,6 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,779% vốn tại SeABank. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu tăng lên mức hơn 53,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,885%.

Ở chiều ngược lại, mới đây ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank đã đăng ký bán ra 6 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Ảnh minh họa

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 9/1/2026 đến ngày 6/2/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SSB từ hơn 36,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 30,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,28% xuống còn 1,069% vốn tại SeABank.

Cũng tại các văn bản thông báo nêu trên cho thấy, bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank đang sở hữu gần 120,1 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,221% vốn.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Tổng Giám đốc của SeABank cũng đã đăng ký bán ra gần 3,2 triệu cổ phiếu SSB trong khoảng thời gian dự kiến từ ngày 25/12/2025 đến ngày 23/1/2026. Mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, bà Hương sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại SeABank từ 0,128% (gần 3,7 triệu cổ phiếu) xuống còn 0,016% (498.817 cổ phiếu).

Trong một diễn biến khác, hồi gần cuối tháng 11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản công bố thông tin về việc nhận được hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán số 1345/2025/CV-SeABank ngày 19/11/2025 của SeABank.

Theo kế hoạch công bố trước đó, SeABank dự kiến phát hành 150.000 trái phiếu với mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu ra thị trường Singapore. Qua đó tổng giá trị huy động dự kiến 150 triệu USD.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn 60 tháng, lãi suất thả nổi. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2025 - quý II/2026.

Về mục đích sử dụng vốn huy động được, SeABank sẽ dùng 100 triệu USD để cho vay các dự án, hoạt động năng lượng xanh bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: Năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, giao thông, công trình xây dựng xanh... và 50 triệu USD được dùng để cho vay các dự án, hoạt động bảo vệ hoặc thân thiện với biển, đại dương bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: Cấp nước, phục hồi sinh thái biển, vệ sinh nguồn nước.... Thời gian giải ngân trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.



