Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thân lãnh đạo SeABank muốn ‘gom’ 3 triệu cổ phiếu SSB

12-01-2026 - 08:59 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Lê Hữu Báu, chồng của bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT vừa đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Ông Lê Hữu Báu, chồng của bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, MCK: SSB) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, ông Lê Hữu Báu vừa đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 14/1/2026 đến ngày 12/2/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Báu đang sở hữu hơn 50,6 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,779% vốn tại SeABank. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu tăng lên mức hơn 53,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,885%.

Ở chiều ngược lại, mới đây ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank đã đăng ký bán ra 6 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Người thân lãnh đạo SeABank muốn ‘gom’ 3 triệu cổ phiếu SSB- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 9/1/2026 đến ngày 6/2/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SSB từ hơn 36,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 30,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,28% xuống còn 1,069% vốn tại SeABank.

Cũng tại các văn bản thông báo nêu trên cho thấy, bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank đang sở hữu gần 120,1 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,221% vốn.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Tổng Giám đốc của SeABank cũng đã đăng ký bán ra gần 3,2 triệu cổ phiếu SSB trong khoảng thời gian dự kiến từ ngày 25/12/2025 đến ngày 23/1/2026. Mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, bà Hương sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại SeABank từ 0,128% (gần 3,7 triệu cổ phiếu) xuống còn 0,016% (498.817 cổ phiếu).

Trong một diễn biến khác, hồi gần cuối tháng 11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản công bố thông tin về việc nhận được hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán số 1345/2025/CV-SeABank ngày 19/11/2025 của SeABank.

Theo kế hoạch công bố trước đó, SeABank dự kiến phát hành 150.000 trái phiếu với mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu ra thị trường Singapore. Qua đó tổng giá trị huy động dự kiến 150 triệu USD.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn 60 tháng, lãi suất thả nổi. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2025 - quý II/2026.

Về mục đích sử dụng vốn huy động được, SeABank sẽ dùng 100 triệu USD để cho vay các dự án, hoạt động năng lượng xanh bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: Năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, giao thông, công trình xây dựng xanh... và 50 triệu USD được dùng để cho vay các dự án, hoạt động bảo vệ hoặc thân thiện với biển, đại dương bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: Cấp nước, phục hồi sinh thái biển, vệ sinh nguồn nước.... Thời gian giải ngân trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.


PV

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia đánh giá tác động của Nghị quyết 79 đến thị trường chứng khoán và danh mục cổ phiếu hưởng lợi

Chuyên gia đánh giá tác động của Nghị quyết 79 đến thị trường chứng khoán và danh mục cổ phiếu hưởng lợi Nổi bật

Đầu tư chứng khoán như thế nào để không “nhức đầu”?

Đầu tư chứng khoán như thế nào để không “nhức đầu”? Nổi bật

Xử phạt 7 cá nhân liên quan đến việc thao túng cổ phiếu SJS

Xử phạt 7 cá nhân liên quan đến việc thao túng cổ phiếu SJS

08:57 , 12/01/2026
Cổ phiếu ngân hàng quốc doanh nổi sóng, CTG liên tiếp phá đỉnh với lợi nhuận kỷ lục

Cổ phiếu ngân hàng quốc doanh nổi sóng, CTG liên tiếp phá đỉnh với lợi nhuận kỷ lục

08:55 , 12/01/2026
Chứng khoán VIX bứt tốc lợi nhuận, hoàn thành kế hoạch năm 2025

Chứng khoán VIX bứt tốc lợi nhuận, hoàn thành kế hoạch năm 2025

08:47 , 12/01/2026
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/1/2026

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/1/2026

05:00 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên