Xử phạt 7 cá nhân liên quan đến việc thao túng cổ phiếu SJS

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 08/01/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 06/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Chiến (địa chỉ: Trường Quản trị kinh doanh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và ông Trần Quang Cành (địa chỉ: số nhà 12, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội).



Hai cá nhân trên mỗi người bị phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/01/2024, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu SJS của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (nay là Công ty cổ phần SJ Group, viết tắt SJ Group) nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu SJS, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra xác định, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành cho thấy không có khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài việc bị phạt tiền, 2 cá nhân nói trên còn bị áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026.

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) đã đổi tên thành Công ty cổ phần SJ Group (viết tắt SJ Group).

Cũng liên quan đến sự việc trên, UBCKNN ban hành Quyết định số 07/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cá nhân đã có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

5 cá nhân gồm: ông Vũ Anh Tuấn (địa chỉ: số nhà 23A2 ngõ 2 Quang Trung, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (địa chỉ: 36 ngõ 324 Thụy Khuê, phường Ba Đình, Hà Nội , ông Nguyễn Việt Bắc (địa chỉ: xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh), ông Nguyễn Huy Hoàng (địa chỉ: xã Chương Dương, Hà Nội), ông Nguyễn Đức Đông (địa chỉ: xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên).

05 cá nhân trên đã cho ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/01/2024 đối với mã cổ phiếu SJS của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 05 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Do đó, UBCKNN xử phạt bằng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng đối với 05 cá nhân nêu trên.

Ngoài bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn, 5 cá nhân trên còn bị áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán là cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026 và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026.



