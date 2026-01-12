Cổ phiếu ngân hàng quốc doanh nổi sóng, CTG liên tiếp phá đỉnh với lợi nhuận kỷ lục

Quan sát giao dịch trong tuần đầu 2026, dòng tiền chuyển hướng, cổ phiếu ngân hàng quốc doanh đang hút lượng lớn thanh khoản của thị trường. Sự quan tâm của dòng tiền diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng quốc doanh công bố kết quả kinh doanh năm 2025 khởi sắc, và đặc biệt là sự kỳ vọng khi Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp nhà nước được ban hành.

Trong ba cổ phiếu ngân hàng quốc doanh, CTG là mã nổi bật nhất khi liên tiếp “phá đỉnh” đi kèm với thanh khoản đột biến.

Đóng của phiên 9/1, giá cổ phiếu CTG dừng ở 40.750 đồng/cp, tăng gần 14% so với giá đóng cửa cuối năm 2025. Khối lượng giao dịch đạt gần 39 triệu cổ phần, cao nhất kể từ khi VietinBank niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Với tỷ lệ tăng giá hai con số ngay trong tuần đầu năm, cổ phiếu ngân hàng quốc doanh đã “lì xì” năm mới cho nhà đầu tư trong nước khi đây là nhóm mua ròng tích cực. Cùng với đó, nhà đầu tư ngoại cùng mua ròng mạnh ba mã trong tuần đầu năm như VCB (727 tỷ đồng), BID (326 tỷ đồng) và CTG (160 tỷ đồng).

Quyết định mua ròng có thể xuất phát từ việc cấu trúc lại danh mục trong năm mới đi kèm với kỳ vọng về kết quả kinh doanh. Cả ba ngân hàng quốc doanh niêm yết này đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2025.

Theo dữ liệu công bố, VietinBank tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong ba đơn vị. Tại Hội nghị tổng kết kết quả kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, VietinBank công bố lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng 37% so với năm 2024, ước đạt trên 41.000 tỷ đồng. Đây là mức kỷ lục của ngân hàng. Trong năm qua, tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng khoảng 18%, vượt mức 100 tỷ USD. Nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát dưới 1%.

Có quy mô lớn hơn, tổng tài sản của BIDV đạt khoảng 3,25 triệu tỷ đồng (trên 120 tỷ USD). Tuy nhiên, lợi nhuận của ngân hàng này có phần thấp hơn VietinBank mặc dù vẫn ở mức kỷ lục, ước đạt hơn 36.000 tỷ đồng.

Không công bố kết quả kinh doanh cụ thể, lãnh đạo Vietcombank cho biết ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra. Trong năm 2025, Vietcombank đặt ra mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 3,5%; lợi nhuận riêng lẻ dự kiến đạt 42.734 tỷ đồng. Mức tăng trưởng này có phần thấp hơn đáng kể so với cái tên trong big4 vừa nêu trên là VietinBank.

Quy mô tổng tài sản của Ngân hàng Big4 Việt Nam so với khu vực. Nguồn: YSVN.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khởi sắc, cổ phiếu 3 ngân hàng quốc doanh thu hút dòng tiền khi nhà đầu tư kỳ vọng về những tác động tích cực sau khi Nghị quyết 79 đi vào thực thi.

Theo báo cáo phân tích của Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), nhà phân tích của công ty chứng khoán này nhấn mạnh điểm nghẽn của nhóm ngân hàng nằm ở mâu thuẫn giữa nhu cầu giữ lại lợi nhuận để tăng vốn (đáp ứng Basel II/III) và áp lực nộp cổ tức tiền mặt về ngân sách. Nhưng Nghị quyết 79 tháo gỡ nút thắt thông qua việc cho phép sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước để tăng vốn điều lệ.

Ở nhóm ngân hàng, YSVN dự báo Vietcombank có thể là đơn vị đầu tiên đạt chuẩn Top 100 châu Á. Với BIDV và VietinBank, báo cáo cho rằng hai ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhưng hệ số an toàn vốn (CAR) “mỏng” hơn Vietcombank do đó đây là hai tổ chức hưởng lợi nhiều từ cơ chế được phép giữ lại lợi nhuận thay vì nộp ngân sách.

Theo đánh giá từ chuyên gia của YSVN, trước đây việc phải nộp cổ tức tiền mặt ảnh hưởng đến vốn hoạt động của BIDV và VietinBank, Nghị quyết 79 được mô tả như “cứu cánh” về vốn, tạo điều kiện để hai ngân hàng mở rộng tín dụng đáng kể trong giai đoạn tới.