Chứng khoán VIX bứt tốc lợi nhuận, hoàn thành kế hoạch năm 2025

Hoàn thành kế hoạch đầy thách thức

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2025 và cả năm 2025, trở thành một trong những công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường hé lộ bức tranh hiệu quả kinh doanh trong 1 năm thị trường nhiều biến động.

Tính riêng trong quý IV/2025, VIX ghi nhận doanh thu hoạt động 2.101,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, đóng góp lớn nhất cho doanh thu là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 1.664,4 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước.

Cùng chiều với tăng trưởng doanh thu, Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.601,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.286,7 tỷ đồng trong quý IV/2025, lần lượt gấp 11,9 và 11,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, báo cáo kết quả kinh doanh của VIX cho thấy, doanh thu hoạt động đạt 8.279,1 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm trước. Lợi nhuận trước thuế hơn 6.717 tỷ đồng, đạt mức tăng ấn tượng 8,2 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 5.410 tỷ đồng, trong khi năm 2024 đạt 663,3 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp hơn 8 lần năm trước.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 diễn ra ngày 28/11, Chứng khoán VIX trình cổ đông nâng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 lên 6.500 tỷ đồng, tức tăng 333% so với kế hoạch đầu năm (đầu năm lãi trước thuế dự kiến 1.500 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế cũng tăng 333%, lên 5.200 tỷ đồng (đầu năm kế hoạch lãi 1.200 tỷ đồng).

Với kết quả kinh doanh 2025 kể trên, Chứng khoán VIX đã hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch điều chỉnh, chứng minh hiệu quả hoạt động tích cực của VIX trong năm 2025 nhiều thách thức đan xen, đồng thời ghi danh Công ty vào nhóm doanh nghiệp lợi nhuận hàng nghìn tỷ.

Động lực chính trong mức tăng trưởng tích cực của doanh thu đến từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), với giá trị 6.898,3 tỷ đồng, tăng 5,8 lần so với năm trước. Trong cơ cấu khoản mục này, lãi bán các tài sản tài chính năm 2025 đạt 2.294,3 tỷ đồng, trong khi năm trước là 304,8 tỷ đồng. Chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL đạt 4.384,2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 782,5 tỷ đồng năm trước.

Đối với lãi từ các khoản cho vay và phải thu, Công ty ghi nhận 1.068,8 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm trước. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng bên cạnh hoạt động tự doanh.

Ngoài ra, cổ tức và tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính ghi nhận 219,8 tỷ đồng, gấp đôi năm trước, phản ánh mức gia tăng về thu nhập từ các tài sản đầu tư tài chính được ghi nhận trong kỳ.

Cho vay hoạt động margin của VIX tính đến ngày 31/12/2025 là 15.359,4 tỷ đồng, tăng 2,66 lần so với năm trước, phản ánh nhu cầu vay margin của nhà đầu tư khi thị trường có nhiều nhịp tăng trưởng sôi động và thanh khoản cải thiện, đồng thời cũng thể hiện việc mở rộng tệp khách hàng trên thị trường của VIX. Tương tự, cho vay hoạt động ứng trước tiền bán của khách hàng cũng có bước nhảy vọt, ghi nhận 20,8 tỷ đồng, gấp 8 lần năm trước.

Tổng hợp các chỉ tiêu tài chính cho thấy bức tranh tăng trưởng của Chứng khoán VIX trong năm 2025 được ghi nhận bởi hai trụ cột song hành. Một mặt, hoạt động tự doanh tiếp tục giữ vai trò trung tâm, đóng góp chủ yếu vào mức tăng mạnh của doanh thu và lợi nhuận. Mặt khác, hoạt động cho vay, đặc biệt là cho vay giao dịch ký quỹ, ghi nhận quy mô và doanh thu gia tăng rõ rệt, với lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 1.068,8 tỷ đồng và dư nợ cho vay margin lên tới 15.359,4 tỷ đồng trong năm. Cơ cấu này cho thấy VIX đang mở rộng tăng trưởng dựa trên cả năng lực đầu tư tự doanh và khai thác nhu cầu vốn của nhà đầu tư, qua đó hình thành nền tảng hoạt động với 2 trụ cột chính, gắn chặt với diễn biến và thanh khoản của thị trường chứng khoán.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 ghi nhận trạng thái vận động tích cực hơn so với các năm trước, dù diễn biến vẫn đan xen các nhịp điều chỉnh. Thanh khoản thị trường có sự cải thiện, dòng tiền trong nước giữ vai trò chủ đạo, trong khi hoạt động giao dịch cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Trong bối cảnh đó, ngành chứng khoán là một trong những nhóm phản ánh trực tiếp diễn biến thị trường, khi kết quả kinh doanh phụ thuộc lớn vào giá trị giao dịch, biến động giá tài sản và khả năng khai thác các mảng kinh doanh cốt lõi như tự doanh, cho vay và môi giới.

Kỳ vọng 2026

Đa phần các công ty chứng khoán, tổ chức đầu tư đều cập nhật góc nhìn khả quan về diễn biến giá và thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026, dựa trên ba động lực chính.

Thứ nhất, dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ quay trở lại. Trong giai đoạn vừa qua, khối ngoại liên tục bán ròng mạnh do tác động từ bất ổn kinh tế - chính trị toàn cầu, khiến dòng vốn có xu hướng rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi.

Tuy nhiên, sang năm 2026, kỳ vọng xu hướng này sẽ đảo chiều khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, với hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Theo VIX, việc nâng hạng thị trường là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm của thị trường, mở ra cơ hội lớn để thu hút dòng vốn ngoại và thúc đẩy hội nhập tài chính quốc tế.

Thứ hai, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng duy trì tích cực, trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP lên tới 10% trong năm 2026. Điều này sẽ góp phần cải thiện mặt bằng lợi nhuận, qua đó khiến định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn.

Theo dự báo, hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của chỉ số VN-Index ở mức khoảng 17,0 lần, thấp hơn mức trung bình 17,9 lần của nhóm các quốc gia trong rổ thị trường mới nổi thứ cấp, cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn dư địa tăng giá đáng kể.

Thứ ba, thanh khoản thị trường được kỳ vọng duy trì ở mức cao trong năm 2026, nhờ mặt bằng lãi suất vẫn ở vùng hợp lý, qua đó kích thích nhu cầu đầu tư chứng khoán khi kênh tiền gửi không còn mang lại mức sinh lời hấp dẫn.

Trong bối cảnh này, hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán được kỳ vọng sẽ hưởng lợi, nhất là với các doanh nghiệp đang có tiềm lực vốn tích cực, tạo cơ sở cho các hoạt động tự doanh, kinh doanh margin như VIX.