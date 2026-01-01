Lộ diện 2 cổ phiếu "vua" nổi sóng giúp "cá mập" quy mô 28.000 tỷ đạt hiệu suất dương trong tháng 12

Theo báo cáo mới công bố, trong tháng 12/2025, quỹ ngoại Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất đầu tư đạt 2,86% qua đó ngắt chuỗi 3 tháng hiệu suất âm liền trước đó.

PYN Elite Fund đánh giá VN-Index đã tăng 5,5% trong tháng cuối năm, khép lại năm giao dịch 2025 ở mức điểm cao kỷ lục 1.784 điểm. Dù vậy, diễn biến thị trường cho thấy sự phân hóa rất mạnh, khi động lực tăng điểm gần như chỉ đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong khi đó đằng sau các con số tăng trưởng ấn tượng của chỉ số, thanh khoản đã bắt đầu phát đi những tín hiệu thận trọng.

Quỹ ngoại còn nhấn mạnh việc tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt gần 18% tính đến 24/12/2025, vượt xa mức tăng trưởng huy động vốn khoảng 14%. Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa tín dụng và tiền gửi đã tạo áp lực rõ rệt lên mặt bằng lãi suất trong những tuần cuối năm.

Tính chung cả năm 2025, quỹ PYN Elite đạt mức hiệu suất 17,38%. Hiện Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô danh mục quản lý gần 925 triệu EUR (28.300 tỷ đồng) tính đến cuối tháng 12.

Top 10 danh mục của quỹ tại thời điểm 31/12/2025 gồm 4 mã ngân hàng (STB, MBB, OCB và VIB, 1 công ty công nghệ (FPT), 1 doanh nghiệp bán lẻ (MWG), 2 doanh nghiệp hàng không (HVN, ACV), 1 công ty chứng khoán (TCX) và 1 công ty bất động sản (HDG).

Trong tháng 12, bộ đôi cổ phiếu ngân hàng HDB và STB đã lần lượt tăng 20% và 19%, qua đó đóng góp lớn vào hiệu suất của quỹ. Quỹ cho biết thêm mã Sacombank (STB) tháng qua đã đón nhận thông tin mang tính “xúc tác” liên quan tới lãnh đạo thượng tầng, được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu cho thấy ngân hàng đang tiến gần đến chặng cuối của quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm, qua đó từng bước mở ra dư địa hiện thực hóa giá trị trong thời gian tới.

Ngược chiều, các mã bất động sản như HDG, CRE hay cổ phiếu HVN lại sụt giảm mạnh từ 11% đến 14%, kéo tụt hiệu suất của “cá mập” ngoại này. Dù diễn biến kém sắc, song quỹ ngoại vẫn tự tin vào tiềm năng của Vietnam Airlines (HVN). Cụ thể, hãng hàng không quốc gia đã ghi nhận kết quả hoạt động tích cực trong năm 2025 khi phục vụ khoảng 25,7 triệu lượt hành khách, tăng 11% so với cùng kỳ. Sang năm 2026, HVN đặt mục tiêu vận chuyển hơn 29 triệu lượt hành khách, tương ứng mức tăng trưởng thêm khoảng 13%.

Theo PYN Elite Fund, cùng với đà phục hồi của thị trường hàng không, Vietnam Airlines tiếp tục đẩy mạnh mở rộng mạng bay quốc tế, với 14 đường bay mới được khai thác trong năm 2025. Nổi bật nhất là đường bay thẳng tới Đan Mạch, đánh dấu lần đầu tiên hãng thiết lập kết nối trực tiếp không dừng giữa Việt Nam và khu vực Bắc Âu. Ở góc độ hạ tầng, sân bay thứ hai của TP.HCM đã đạt cột mốc mở cửa kỹ thuật. Theo kế hoạch, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành sẽ bắt đầu khai thác thương mại toàn diện vào giữa năm 2026. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho cấu trúc hạ tầng hàng không khu vực, bổ sung công suất khoảng 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Về một số thông tin vĩ mô, trong quý 4 vừa qua, GDP Việt Nam tăng 8,5% so với cùng kỳ, qua đó đưa tăng trưởng kinh tế cả năm vượt mốc 8%. Trong năm 2025, khu vực công nghiệp – xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 9%, tiếp đến là khu vực dịch vụ với mức tăng 8,6%.

Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục là điểm sáng khi tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 475 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng tốc lên 455 tỷ USD, tương ứng mức tăng 19,4%. Đáng chú ý, Việt Nam vừa đồng loạt khánh thành, khởi công và đưa vào vận hành kỹ thuật 234 dự án trọng điểm trên cả nước, với tổng vốn đầu tư hơn 137 tỷ USD. Các dự án quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng ở mức 10% vào năm 2026.