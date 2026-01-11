Góc nhìn chuyên gia: Lộ diện 2 nhóm cổ phiếu rơi vào trạng thái quá bán, có khả năng hồi phục mạnh

VN-Index trải qua tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026 với diễn biến tích cực cả về điểm số và thanh khoản. VN-Index đóng cửa phiên 9/1 tại mốc 1.867,9 điểm, tăng 83 điểm (+4,67%) so với tuần trước và xác nhận mốc đỉnh lịch sử mới. Giá trị giao dịch trên sàn HSX vượt mốc trung bình 20 phiên và đạt mức cao nhất trong hơn 2 tháng, phản ánh trạng thái tích cực của dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư đang dần được củng cố.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này bán ròng đầu tuần nhưng sau đó đã trở lại giải ngân mua ròng về cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại mua ròng 590 tỷ đồng trên toàn thị trường.

VN-Index tiếp tục hướng tới những vùng đỉnh mới

(Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích Chứng khoán Agriseco)

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu năm 2026 với hiệu suất tốt. VN-Index liên tục thiết lập các mốc điểm số cao mới ngay trong tuần giao dịch đầu tiên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực. Theo chuyên gia Agriseco, đà tăng mạnh của thị trường có thể đến từ 2 nguyên nhân:

Thứ nhất, dòng tiền quay trở lại thị trường đến từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn dòng vốn ngoại. Điều này được thể hiện qua thanh khoản thị trường cải thiện tích cực trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026, đồng thời khối ngoại cũng đã quay trở lại mua ròng giúp hỗ trợ đáng kể cho tâm lý thị trường.

Thứ hai, giai đoạn đầu năm mới liên tục xuất hiện những thông tin tích cực hỗ trợ đà tăng của thị trường. Tình trạng căng thẳng thanh khoản trong hệ thống đã lắng xuống khi lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã có xu hướng giảm. Mới đây, Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước sẽ tạo cơ chế linh hoạt cho các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị, tăng tính minh bạch. Từ đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước và Ngân hàng Quốc doanh đang thu hút dòng tiền và trở thành động lực tăng điểm cho thị trường.

" Nếu duy trì được động lực như hiện tại, và không có yếu tố bất ngờ nào xảy ra, trong kịch bản lạc quan, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.950–2.000 điểm trong nửa đầu năm 2026 và đạt mốc điểm số cao nhất quanh vùng 2.100 điểm trong năm nay ", ông Khoa đưa ra dự báo về chỉ số.

Kịch bản trên dựa trên cơ sở (1) Lợi nhuận toàn thị trường trong 2026 tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ; (2) VN-Index giao dịch ở mức P/E phù hợp khoảng 16 lần.

Về thanh khoản, vị chuyên gia cho rằng dòng tiền hiện tại đang khá tích cực, thể hiện qua thanh khoản tăng mạnh, cho thấy mức độ quan tâm cao và sẵn sàng tham gia thị trường của nhà đầu tư. Điều đáng ghi nhận là dòng tiền không chỉ tập trung vào một vài nhóm cổ phiếu trụ mà đã bắt đầu lan tỏa ra nhiều nhóm ngành – từ ngân hàng, dầu khí đến công nghệ và bán lẻ.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy khối ngoại quay trở lại mua ròng đều đặn trong thời gian gần đây. Sự tham gia trở lại này có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang được nhìn nhận tích cực về triển vọng trung, dài hạn từ tổ chức nước ngoài. Tính chọn lọc của dòng tiền cũng được thể hiện rõ khi các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận tăng trưởng thường là những cổ phiếu thu hút dòng tiền.

Mặc dù vậy, vẫn cần theo dõi thêm để xác định xem đây là dòng tiền bền vững hay chỉ là dòng tiền ngắn hạn đón đầu kết quả kinh doanh. Ở thời điểm hiện tại, ông Khoa đánh giá dòng tiền đang hoạt động theo hướng tích cực và góp phần nâng đỡ thị trường một cách lành mạnh.

Trong bối cảnh VN-Index vận động trên vùng đỉnh lịch sử và mặt bằng định giá thị trường đã tiệm cận 17 lần P/E, theo ông Khoa, chiến lược đầu tư hiện tại là duy trì vị thế các cổ phiếu dẫn dắt kết hợp quản trị rủi ro chặt chẽ thay vì mở rộng tỷ trọng cổ phiếu một cách dàn trải.

Cụ thể, việc nắm giữ các cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt đang được ưu tiên, khi đây là nhóm đang thu hút dòng tiền lớn trong ngắn hạn và nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò giữ nhịp cho thị trường. Tuy nhiên, với những cổ phiếu đã có mức tăng nhanh trong thời gian ngắn, nhà đầu tư cần tránh tâm lý mua đuổi ở vùng giá cao, đồng thời chủ động hạ dần tỷ trọng khi cổ phiếu tiền dần đến vùng tỷ suất sinh lời kỳ vọng nhằm hiện thực hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, việc duy trì một mức tỷ trọng tiền mặt hợp lý, chờ đợi các nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy để gia tăng vị thế cổ phiếu sẽ giúp nhà đầu tư chủ động hơn trước các biến động ngắn hạn và bảo toàn thành quả đạt được

2 nhóm cổ phiếu rơi vào trạng thái quá bán, có khả năng hồi phục

(Nguyễn Thái Học - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree)

VN-Index tuần vừa qua ghi nhận một diễn biến tích cực vượt xa kỳ vọng của hầu hết chuyên gia và nhà đầu tư khi bứt phá mạnh và vượt đỉnh lịch sử, kèm theo thanh khoản đạt gần 166 nghìn tỷ đồng – mức cao nhất kể từ đầu tháng 11, tức hơn hai tháng trở lại đây.

Ông Học đánh giá, điểm nổi bật của nhịp tăng này là sự dẫn dắt rất rõ ràng từ nhóm cổ phiếu Nhà nước, mở đầu bởi sóng Dầu khí, sau đó lan tỏa sang nhóm Ngân hàng quốc doanh, tiếp nối bởi Cao su – Điện và gần nhất là họ Viettel với các mã như VTP, VGI, CTR.

Trong bối cảnh thị trường đang lình xình do thiếu nhóm dẫn dắt mới thay thế vai trò của họ Vingroup, vấn đề thoái vốn Nhà nước và việc ban hành Nghị quyết 79 đã thổi luồng gió mới vào thị trường.

Đây chính là chất xúc tác kéo dòng tiền mạnh mẽ trở lại và đẩy giá hàng loạt cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước lên mức tăng vượt trội như GAS, PLX, BSR ở nhóm Dầu khí hay VCB, BID, CTG thuộc nhóm Ngân hàng.

Tuy vậy, dù VN-Index vượt đỉnh thời đại, sức mạnh thị trường chưa thực sự đồng đều. Dòng tiền vẫn chưa lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu beta cao như Chứng khoán và Bất động sản. Thậm chí, nhiều cổ phiếu trong hai nhóm này tiếp tục phá đáy trong tuần qua. Điều này phản ánh sự phân hóa rất lớn: thị trường không còn phụ thuộc vào họ Vingroup để tăng điểm, nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận rộng rãi trên toàn bộ các nhóm ngành.﻿

Bước sang tuần giao dịch mới, vị chuyên gia từ Pinetree cho rằng thị trường nhiều khả năng vẫn duy trì thiên hướng tích cực. Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước được kỳ vọng tiếp tục hút dòng tiền, và có thể sẽ xuất hiện sự luân phiên tăng điểm giữa các nhóm ngành như Dầu khí, Ngân hàng, Công nghệ viễn thông (Viettel), Cao su hay Điện. Đây sẽ vẫn là nhóm đóng vai trò trụ đỡ chính cho VN-Index.

Đối với nhóm cổ phiếu họ Vingroup, xác suất xảy ra nhịp giảm cây thông là rất thấp ở thời điểm hiện tại. Khả năng cao nhóm này sẽ được neo giữ giá để hỗ trợ mặt bằng chung của chỉ số, dù không còn đóng vai trò dẫn dắt.﻿

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu beta cao như Chứng khoán và Bất động sản nhiều khả năng sẽ bắt đầu bước vào nhịp hồi phục rõ nét hơn. Sau nhịp giảm sâu và phá nền ở cuối tuần trước, đây là nhóm đang rơi vào trạng thái quá bán.

" Khả năng đầu tuần tới vẫn có những nhịp giảm nhẹ, nhưng sau khi lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ buộc phải cắt lỗ, dòng tiền sẽ dần chuyển dịch sang nhóm doanh nghiệp Nhà nước – và chính quá trình rũ bỏ này có thể mở ra một nhịp tăng hồi phục tích cực hơn ở nửa cuối tuần ", ông Học dự báo.

Tổng thể, thị trường trong tuần tới vẫn nghiêng về kịch bản tích cực có phân hóa, trong đó các nhóm doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục là tâm điểm, còn nhóm Chứng khoán và BĐS có cơ hội phục hồi sau khi đã chiết khấu mạnh.﻿