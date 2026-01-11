Chứng khoán tuần qua: Tâm điểm cổ phiếu Big4, dầu khí; VN-Index lập đỉnh lịch sử

VN-Index lập đỉnh lịch sử 1.867 điểm

Trong tuần đầu giao dịch của năm 2026, thị trường chứng khoán nối tiếp xu hướng tăng, đồng thời thiết lập đỉnh cao mới. Vận động tích cực ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, sau đó là ngân hàng, dầu khí đóng vai trò dẫn dắt chỉ số chinh phục các vùng điểm cao mới. Đóng cửa tuần, VN-Index tăng 83,41 điểm (+4,67%) so với tuần trước, đạt mức 1.867,9 điểm. Thanh khoản trong tuần cải thiện và vượt qua ngưỡng trung bình 20 tuần cho thấy giao dịch dần sôi động trở lại trên thị trường.

Động lực chính cho đà “thăng hoa” của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và dầu khí, …

Tâm điểm cổ phiếu Big4

Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới, cổ phiếu ngân hàng trở thành điểm sáng “rực rỡ” khi các cổ phiếu vốn hóa lớn tại nhóm này liên tục tăng bứt phá, neo lên vùng giá đỉnh lịch sử. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu Big4 gồm: VCB, BID và CTG.

Kết phiên 09/1, giá cổ phiếu VCB của Vietcombank ở mức 68.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6,75% so với phiên trước. Đây là phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp của mã cổ phiếu này, với thị giá tăng hơn 19%, tương ứng tăng 10.900 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, cổ phiếu BID của BIDV đã kết phiên 09/1 ở mức giá 46.050 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,97% so với phiên trước. Đồng thời, cũng có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, với thị giá tăng gần 21%, tương ứng tăng 8.050 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu CTG của VietinBank cũng có đà tăng 4 phiên liên tiếp, với thị giá tăng gần 15%, tương ứng tăng 5.250 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 9/1, giá cổ phiếu CTG ở mức 40.750 đồng/cổ phiếu, tăng 6,68% so với phiên trước.

Đà tăng đột biến của cổ phiếu Big4 xuất hiện ngay sau thông tin Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó khẳng định kinh tế nhà nước, gồm doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khối ngoại quay lại mua ròng

Khối ngoại bán ròng đầu tuần nhưng sau đó đã trở lại giải ngân mua ròng về cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại mua ròng 590 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 728 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 29 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 167 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VCB dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 541 tỷ đồng, trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại. Theo sau là VHM (264 tỷ đồng) và MBB (240 tỷ đồng). Lực mua ròng cũng ghi nhận tại các cổ phiếu BID (224 tỷ đồng), CTG (139 tỷ đồng) và BSR (118 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã TCB (106 tỷ đồng), MSN (93 tỷ đồng) và TCX (81 tỷ đồng) cũng được khối ngoại mua ròng với quy mô đáng kể.

Nhóm cổ phiếu dầu khí "bốc đầu" sau sự kiện tại Venezuela

Cổ phiếu nhóm dầu khí đồng loạt bốc đầu trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới 2026 sau sự kiện bất ngờ tại Venezuela. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, dự án lớn nhất và cũng là dự án duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Venezuela là dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng Lô Junin 2.

Theo ông Minh, do dự án đã tạm dừng hoạt động trong thời gian dài và không có doanh nghiệp dầu khí nào đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tham gia trực tiếp, nên những biến động địa chính trị tại Venezuela hiện nay hầu như không tạo ra tác động tiêu cực lên nhóm cổ phiếu dầu khí niêm yết trong nước. Diễn biến tăng mạnh của nhóm này vì vậy chủ yếu mang tính kỳ vọng và phản ứng tâm lý trước thông tin về giá dầu và rủi ro nguồn cung toàn cầu.

Một doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ "khủng" 92,5% ngay đầu tháng 2

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn (Mã: SGS) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 bằng tiền mặt, với tổng tỷ lệ 92,5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu sẽ nhận về 9.250 đồng.

Trong đó, cổ tức năm 2023 được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (mỗi 01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng) và cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 67,5% (mỗi 01 cổ phiếu nhận 6.750 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức là 15/01/2026. Công ty dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 03/02/2026. Với hơn 14,4 triệu cp đang lưu hành, ước tính SGS cần chi hơn 133 tỷ đồng để thanh toán.

Các CTCK đồng loạt “hô” VN-Index vượt 2.000 điểm, điều gì đang diễn ra?

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá của chứng khoán Việt Nam với bước ngoặt quan trọng mang tên nâng hạng. Sau "cú sốc" thuế quan hồi tháng 4, Sau "cú sốc" thuế quan hồi tháng 4, thị trường đã hồi phục ngoạn mục và có thời điểm chạm mốc 1.800 điểm với thanh khoản bùng nổ. Sự bứt phá này không chỉ đến từ kỳ vọng nâng hạng chính thức mà còn nhờ nội lực vững vàng của các doanh nghiệp niêm yết.

Bước sang năm 2026, nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục bứt phá với các mục tiêu đầy tham vọng trên ngưỡng 2.000 điểm. Đây được xem là giai đoạn bản lề cho một chu kỳ mới với nền tảng đến từ vĩ mô ổn định, cải cách chính sách, đầu tư công, nâng hạng thị trường và sự trưởng thành rõ nét của chính các doanh nghiệp niêm yết.

Tâm điểm của năm nay là sự kiện FTSE Russell đưa Việt Nam vào danh sách thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9, hứa hẹn thu hút hàng tỷ USD và thúc đẩy hội nhập tài chính toàn cầu. Sự cộng hưởng từ làn sóng IPO của các doanh nghiệp lớn cùng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và định giá hấp dẫn trong trung hạn cũng tạo ra sức hút mạnh mẽ cho thị trường vốn.

