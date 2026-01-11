Thêm một công ty nhà Novaland sạch nợ trái phiếu

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây công bố kết quả mua lại trái phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư Lucky House (Lucky House).



Theo công bố, ngày 31/12/2025, Luckey House đã tất toán 02 lô trái phiếu gồm 120 tỷ đồng của trái phiếu mã LUCKYHOUSE.BOND2020.02 và 80 tỷ đồng của trái phiếu mã LUCKYHOUSE.BOND2020.03.

Được biết, cả 2 lô trái phiếu này đều được phát hành ngày 28/8/2020, giá trị phát hành mỗi lỗ 200 tỷ đồng, kỳ hạn 72 tháng. Sau lần mua lại, giá trị lưu hành của cả 2 lô trái phiếu đều bằng 0.

Với việc tất toán 02 lô trái phiếu trên, Lucky House sạch nợ trái phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, Lucky House báo lãi sau thuế gần 72 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, thấp hơn mức gần 142 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Tại thời điểm 30/6/2025, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu 554,2 tỷ đồng, giảm 11% so với kỳ trước. Trong đó gồm 300 tỷ đồng vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 254 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại cùng thời điểm ghi nhận 4.946 tỷ đồng, giảm khoảng 300 tỷ đồng so với kỳ trước. Trong đó nợ phải trả khác chiếm tới 4.360 tỷ đồng (giảm hơn 500 tỷ đồng), nợ ngân hàng 386 tỷ đồng (tăng 230 tỷ đồng).

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư Lucky House được thành lập tháng 2/2018. Đến tháng 4/2020, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2025, Lucky House là công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (mã: NVL, sàn HoSE) sở hữu 100%. Ông Bùi Đạt Chương - em trai của Chủ tịch NVL Bùi Thành Nhơn là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật tại Lucky House.

Một dự án của Novaland

Cùng với Lucky House, một số thành viên khác của Novaland cũng tất toán trái phiếu vào ngày 31/12/2025.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity thực hiện tất toán 02 lô trái phiếu gồm: mã UNICH2124001 trị giá 415,9 tỷ đồng và mã UNICH2124001 trị giá 583,9 tỷ đồng.

Được biết, mã UNICH2124001 được phát hành ngày 14/10/2021, giá trị phát hành 416 tỷ đồng. Giá trị lưu hành trước khi được mua lại là 415,9 tỷ đồng. Trái phiếu này ban đầu có kỳ hạn 36 tháng, tuy nhiên được gia hạn thành 60 tháng, ngày đáo hạn sau điều chỉnh là 14/10/2026.

Tương tự, mã UNICH2124001 được phát hành ngày 4/11/2021, giá trị phát hành 484 tỷ đồng, giá trị lưu hành trước khi thực hiện mua lại là 583,9 tỷ đồng. Trái phiếu này ban đầu cũng có kỳ hạn 36 tháng và được kéo dài thành 60 tháng, ngày đáo hạn mới là 4/11/2026.

Theo công bố trên HNX, với việc tất toán 02 lô trái phiếu này, Bất động sản Unity đã sạch nợ trái phiếu.

Bất động sản Unity là thành viên phụ trách phát triển các phân khu Morito và Happy Beach trong đại dự án Novaworld Hồ Tràm của Novaland, với quy mô lần lượt 21ha (227 sản phẩm) và hơn 40ha (hơn 300 căn) cùng hệ thống tiện ích du lịch - giải trí. Doanh nghiệp này do ông Bùi Đạt Chương làm Chủ tịch HĐTV.

Tương tự, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã thực hiện tất toán 02 lô trái phiếu gồm mã TPACH2124002 trị giá 500 tỷ đồng và mã TPACH2024003 trị giá 600 tỷ đồng.

Trong đó, mã TPACH2124002 được phát hành từ ngày 17/9/2021, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 36 tháng. Sau đó, doanh nghiệp được chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm 24 tháng, ngày đáo hạn mới là 17/9/2026.

Còn mã TPACH2024003 giá trị phát hành 600 tỷ đồng, được phát hành ngày 22/6/2020, kỳ hạn ban đầu là 48 tháng, sau đó được điều chỉnh thành 72 tháng, ngày đáo hạn mới là 22/6/2026.

Với việc tất toán 02 lô trái phiếu nói trên, Công ty TNHH Thành phố Aqua chỉ còn lưu hành duy nhất mã TPACH2125001, được phát hành từ ngày 17/9/2021, giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, ngày đáo hạn ban đầu là 17/9/2025.

Công ty TNHH Thành phố Aqua là chủ đầu tư dự án khu đô thị Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.