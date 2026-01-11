Highlands Coffee dùng sản phẩm gì từ Công ty Đồ hộp Hạ Long?

Theo thông cáo báo chí mới nhất từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên – đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long chỉ là một trong số các nhà cung cấp nguyên liệu hạt sen và vải đóng hộp cho hệ thống Highlands Coffee trước đây. Các nguyên liệu này được sử dụng trong một số sản phẩm đồ uống tại hệ thống cửa hàng.

Highlands Coffee cho biết, kể từ ngày 09/01/2026, doanh nghiệp đã chính thức ngừng hoàn toàn việc sử dụng tất cả các nguyên liệu được cung ứng từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Đồng thời, Highlands Coffee đã chủ động huy động các nhà cung cấp hiện có, đã được thẩm định đầy đủ theo quy trình nội bộ, nhằm hạn chế tối đa sự gián đoạn trong việc phục vụ các sản phẩm liên quan.

Theo Highlands Coffee, nhờ việc chủ động chuyển đổi nguồn cung, việc tạm ngưng phục vụ các sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ diễn ra tại một số cửa hàng trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Hiện doanh nghiệp đang tiếp tục bổ sung nguồn nguyên liệu thay thế và từng bước khôi phục việc phục vụ ổn định các sản phẩm đồ uống trên toàn hệ thống.

Liên quan đến các thông tin đã được công bố trước đó, Highlands Coffee tiếp tục khẳng định không thu mua và không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Highlands Coffee cho biết doanh nghiệp luôn kiên định với cam kết bảo vệ sức khỏe khách hàng, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm, vệ sinh và chất lượng, đồng thời trân trọng sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của khách hàng trong quá trình hoạt động.

Các tài liệu tài chính của Halong Canfoco cho thấy quan hệ giao dịch thương mại giữa doanh nghiệp này và Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên – đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee – được duy trì trong khoảng hai năm gần đây. Khoản công nợ phát sinh lần đầu từ đầu năm 2023, với giá trị ghi nhận xấp xỉ 5,8 tỷ đồng, sau đó giảm xuống còn khoảng 3,6 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm.

Bước sang năm 2024, quy mô các khoản phải thu từ Cà phê Cao Nguyên tiếp tục được ghi nhận tăng, đạt mức hơn 5,3 tỷ đồng. Đến báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025, Halong Canfoco vẫn ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 3 tỷ đồng liên quan đến đối tác vận hành hệ thống Highlands Coffee.



