Chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu kỳ vọng "bay cao" trong năm 2026

Cách lựa chọn doanh nghiệp để “đi xa” trong Big trend

Tại Hội thảo “ Chiến lược đầu tư 2026 – Bước ngoặt kinh tế vĩ mô và cơ hội dẫn dắt ” do Chứng khoán Maybank tổ chức mới đây, một chủ đề thu hút nhiều quan tâm là Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Câu hỏi được đặt ra là: liệu nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt các câu chuyện bán vốn và cơ cấu lại DNNN, có thể trở thành “theme” đáng chú ý của thị trường trong giai đoạn tới hay không?

Theo quan điểm của ông Quản Trọng Thành – Giám đốc Khối Phân tích, Maybank Investment Bank (MSVN) , nếu nhìn theo kiểu “cứ là doanh nghiệp nhà nước thì mua” hoặc chia cứng thành nhóm tư nhân – nhà nước rồi đầu tư theo nhóm như vậy thì dễ sai. Trước đây, ngay cả khi đi theo chủ đề doanh nghiệp tư nhân, cũng không phải doanh nghiệp nào cũng cất cánh, cổ phiếu cũng tăng.

Với câu chuyện doanh nghiệp nhà nước cũng vậy, điều cần quan tâm trước hết là ngành nào đang được ưu tiên, và trong ngành đó, doanh nghiệp nào thực sự là đơn vị tiên phong. “Tiên phong” theo ông không chỉ là cái tên hay khẩu hiệu, mà là năng lực của ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý trong việc triển khai ý tưởng và thực hiện mục tiêu.

Ông Thành lấy ví dụ ở mảng ngân hàng, nếu đặt mục tiêu để ngân hàng vươn lên, chẳng hạn hướng tới nhóm top 100 châu Á, câu hỏi quan trọng là ngân hàng nào có đội ngũ sẵn sàng và có năng lực để biến mục tiêu đó thành hiện thực, chứ không phải chỉ nói là “ngành ngân hàng được ưu tiên” là đủ.

Theo vị chuyên gia Maybank, tư duy tiếp cận vẫn phải đi từ ngành nghề, và ông cho rằng trong các nội dung của nghị quyết, phần liên quan đến ngành ngân hàng được thể hiện khá rõ.

Ngoài ngân hàng, năng lượng cũng là một ngành đáng chú ý. Ông Thành cho biết thời gian gần đây thị trường đã chứng kiến một số cổ phiếu trong nhóm này “chạy” như GAS, BSR, PVS và việc đó “cũng hợp lý”. Tuy nhiên, để chọn doanh nghiệp có thể “đi xa” trong một xu hướng lớn, theo ông, không thể chỉ dừng ở việc giá đã tăng hay câu chuyện đang được chú ý, mà phải nhìn vào yếu tố then chốt: ban lãnh đạo có thực sự thay đổi hay không.

Ở điểm này, ông Thành cho rằng nhà đầu tư nên theo dõi kỹ các kỳ đại hội sắp tới: doanh nghiệp nhà nước nào dám đặt mục tiêu tăng trưởng quyết liệt, thể hiện rõ quyết tâm và cách làm mới. Ông chia sẻ rằng khi phân tích doanh nghiệp nhà nước, một khó khăn thường gặp là nhiều đơn vị hay đặt kế hoạch năm sau theo hướng thận trọng, rồi sau đó vượt kế hoạch; lối tư duy này đã cũ và khiến nhà đầu tư khó đánh giá, khó kỳ vọng.

Chiến lược "Công tư kiến quốc" và top 10 cổ phiếu tiềm năng

Trong một xu hướng lớn (big trend), ông Quản Trọng Thành gợi mở 3 câu chuyện then chốt để lựa chọn cổ phiếu:

Thứ nhất là "công tư kiến quốc": Dựa trên Nghị quyết 79, Chính phủ đang thúc đẩy sự kết hợp giữa cả khu vực tư nhân và nguồn lực của khu vực công. Những cái tên "hưởng lợi kép" từ hạ tầng và xây dựng được xướng tên như Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Hòa Phát (HPG), Coteccons (CTD), hay các doanh nghiệp hạ tầng năng lượng như PC1,...

Thứ hai là "những người thu xếp vốn": Đây là nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu và cả những "ông lớn" nhà nước đang chuyển mình. Vietcombank (VCB) hay VietinBank (CTG) là những ứng viên sáng giá. Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán với SSI, TCX hay VCI (kỳ vọng từ thoái vốn nhà nước) cũng không thể bỏ qua.

Thứ ba là câu chuyện tìm lại giá trị: Nhóm ngành tiêu dùng sau 3 năm "mờ nhạt" do ảnh hưởng của đại dịch sẽ trở lại mạnh mẽ khi thu nhập người dân ổn định theo đà tăng trưởng kinh tế.

Tựu chung lại, ông Thành đưa ra danh mục Top 10 cổ phiếu tiềm năng :

Theo vị chuyên gia Maybank, việc lựa chọn doanh nghiệp đầu tư sẽ đi theo 3 lăng kính: Câu chuyện doanh nghiệp tiên phong (chiếm 60% khả năng tăng giá), Dòng tiền lớn (đặc biệt là dòng tiền nâng hạng) và cuối cùng là sự bảo chứng từ Lợi nhuận thực tế.﻿

Theo ông, một câu chuyện hay mà thiếu dòng tiền thì cổ phiếu khó chạy, nhưng nếu chỉ có dòng tiền mà thiếu lợi nhuận thì không bền vững. Sự hội tụ của cả 3 yếu tố này chính là chìa khóa để nhà đầu tư "đi đường xa" và tối đa hóa lợi nhuận trong năm 2026 đầy hứa hẹn.