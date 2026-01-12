Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/1/2026

Tin doanh nghiệp

TNG – Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG : Ngày 26/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 10/02/2026.

SGI – Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings : Ngày 21/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 11/02/2026.

ICN – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO : Ngày 21/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 10/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HMR – CTCP Đá Hoàng Mai : CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt đã mua 250.000 CP, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 3.075.000 CP (tỷ lệ 54,79%). Giao dịch được thực hiện trong ngày 30/12/2025.

AGP – CTCP Dược phẩm Agimexpharm : Ông Trần Nguyễn Minh Hiền, Kế toán trưởng, đã mua 4.000 CP trong tổng số 10.000 CP đăng ký. Sau giao dịch, ông Hiền nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 88.172 CP (tỷ lệ 0,33%). Giao dịch được thực hiện trong ngày 06/01/2026.

AGP – CTCP Dược phẩm Agimexpharm : Ông Huỳnh Hoàng Hà, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 4.859 CP trong tổng số 30.000 CP đăng ký. Sau giao dịch, ông Hà nắm giữ 249.509 CP (tỷ lệ 0,94%). Giao dịch diễn ra trong ngày 06/01/2026.

AGP – CTCP Dược phẩm Agimexpharm : Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, đã mua đủ 20.000 CP như đăng ký. Sau giao dịch, ông Tuấn nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 148.261 CP (tỷ lệ 0,56%). Giao dịch được thực hiện trong ngày 06/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NSH – CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi : Ông Nguyễn Minh Kế đăng ký bán 300.000 CP nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 13/01/2026 đến 06/02/2026.

HEP – CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế : Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế đăng ký bán 329.700 CP nhằm giảm tỷ lệ sở hữu để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh khác. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 13/01/2026 đến 06/02/2026.

LMC – CTCP Long Beach LMC : Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 109.500 CP đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 15/01/2026 đến 22/01/2026.

LMC – CTCP Long Beach LMC : Bà Phan Thị Tố Duyên, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 109.500 CP đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 15/01/2026 đến 22/01/2026.