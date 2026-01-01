Tổng giám đốc FIDT: 2026 không xấu nhưng là một năm “khó chơi” hơn với nhà đầu tư

Trong khuôn khổ Toạ đàm quản lý gia sản 2026 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 11/1, ông Ngô Thành Huấn - Tổng giám đốc FIDT đã sử dụng 3 từ để nói về kinh tế toàn cầu 2026, bao gồm "lệnh pha", "tái cân bằng" và "bất định".

Theo ông Huấn, bối cảnh hiện tại đang đang tương đối lệnh pha, thiếu đi một đầu tàu kéo các nền kinh tế lớn đi cùng một nhịp. Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng nhờ tiêu dùng và công nghệ, trong khi Trung Quốc chậm lại trong quá trình điều chỉnh kéo dài của bất động sản; châu Âu thì đối mặt với trì trệ do cấu trúc già cỗi và gánh nặng năng lượng; Nhật Bản thắt chặt hơn; còn các nền kinh tế mới nổi đứng trước dư địa chính sách ngày càng hạn hẹp... Sự lệch pha này khiến chi phí vốn toàn cầu không đồng đều, dòng vốn khó định hướng, chuỗi cung ứng và logistics trở nên bất ổn hơn. Khi chính sách tiền tệ giữa nền kinh tế lớn không đồng bộ, việc dự báo dòng vốn, thị trường xuất khẩu hay chu kỳ tài sản trở nên khó khăn hơn nhiều.

Riêng với Việt Nam, bức tranh năm 2026 được dự báo như một giai đoạn cơ hội và thách thức đan xen, trong đó cả yếu tố bên ngoài lẫn nội tại đều tác động mạnh đến triển vọng tăng trưởng. Tổng Giám đốc FIDT chỉ ra rằng, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội mang tính cấu trúc. Trước hết là cải cách thể chế, khi các bộ luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản bắt đầu đi vào thực chất hơn, từng bước tháo gỡ các nút thắt pháp lý vốn kìm hãm hoạt động đầu tư trong nhiều năm. Cùng với đó, động lực từ đầu tư công được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn, với quy mô giải ngân dự kiến lên tới khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc, đường sắt tốc độ cao và sân bay Long Thành.

Một điểm tựa khác, theo Tổng Giám đốc FIDT, là kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán lên nhóm thị trường mới nổi theo chuẩn FTSE. Nếu hiện thực hóa, đây sẽ là cú hích quan trọng giúp Việt Nam thu hút dòng vốn ngoại dài hạn, cải thiện chất lượng thị trường vốn và giảm bớt sự lệ thuộc vào tín dụng ngân hàng - một vấn đề đã bộc lộ nhiều rủi ro trong các chu kỳ trước.

Dù vậy, ông Huấn cũng thẳng thắn chỉ ra những sức ép không nhỏ từ bên trong. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được dự báo có xu hướng nhích lên, khoảng 0,5-1,5%, trong bối cảnh dư địa nới lỏng tiền tệ không còn nhiều. Đồng thời, các rủi ro từ bên ngoài vẫn hiện hữu, áp lực tỷ giá vẫn duy trì.

Tổng Giám đốc FIDT nhấn mạnh năm 2026 không phải là một năm “xấu”, nhưng chắc chắn là một năm "khó chơi" hơn. Nếu năm trước là câu chuyện của việc "chơi mạnh" (đầu tư mạnh tay) thì 2026 sẽ là năm của sự "thanh khoản".

Cơ hội vẫn hiện diện, song không còn trải đều, mà gắn chặt với cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng và khả năng tận dụng các xu hướng mới như công nghệ và thị trường vốn. Ngược lại, những rủi ro từ bên ngoài và áp lực nội tại đòi hỏi doanh nghiệp và nhà đầu tư phải thận trọng hơn, thay đổi tư duy từ tăng trưởng nóng sang quản trị bền vững và thích ứng dài hạn.

Theo ông Huấn, nhà đầu tư cá nhân không bắt đầu bằng việc chọn sản phẩm, mà bắt đầu bằng việc hiểu chính sức khoẻ tài chính của mình. Hãy xác định rõ "Hồ sơ rủi ro" của bản thân trước khi quyết định tỷ trọng và lớp tài sản, từ đó mới có thể đầu tư vững vàng và hiệu quả.

" Giai đoạn hiện tại 2025-2026 cũng là lần hiếm hoi, tăng trưởng GDP quyết tâm mức cao. Dùng nội lực nhiều hơn, chúng ta không trông chờ vào xuất khẩu thụ động, phải đóng vai trò mới. Tăng lãi suất vừa qua không gọi là tăng vì bắt buộc phải tăng mà là sự chủ động. Chính sách tài khoá, đầu tư công, hạ tầng còn dư địa lớn”, ông Huấn chia sẻ.