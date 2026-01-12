Transimex chào bán 400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Transimex (MCK: TMS, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 558/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 30/12/2025.

Theo đó, Transimex chào bán 4 triệu trái phiếu mã TMS426001, đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động tối đa 400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 7%/năm, thanh toán lãi định kỳ 1 năm/lần vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu và ngày đáo hạn.

Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện là 42,33:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, cổ đông sở hữu 42,33 quyền được mua 1 trái phiếu với giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 1 trái phiếu, thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 10/2/2026 đến ngày 5/3/2026.

Về thời hạn chuyển đổi, Người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành và số lượng trái phiếu còn lại vào ngày đáo hạn.

Transimex dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

Trong một diễn biến khác, mới đây Transimex cũng đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 3,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 27/1/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 33,9 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Transimex sẽ tăng từ gần 1.693,5 tỷ đồng lên mức hơn 1.727,3 tỷ đồng.