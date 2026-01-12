F88 chốt ngày phát hành hơn 101 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Công ty CP Đầu tư F88 (MCK: F88, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

F88 dự kiến phát hành hơn 101,65 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:12, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1 quyền sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới phát hành thêm. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 21/1/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 1.016,5 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của F88 sẽ tăng từ hơn 8,47 triệu cổ phiếu lên hơn 110,1 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức gần 1.101,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, cổ đông lớn nhất của F88 là Công ty TNHH Skydom Pte.Ltd đang sở hữu gần 2,59 triệu cổ phiếu F88, ước tính sẽ nhận về gần 31,06 triệu cổ phiếu thưởng trong đợt này.

Về phía lãnh đạo, hiện ông Phùng Tuấn Anh- Chủ tịch HĐQT của F88 đang sở hữu hơn 1,02 triệu cổ phiếu F88, dự kiến sẽ được nhận hơn 12,24 triệu cổ phiếu mới; ông Ngô Quang Hưng- Thành viên HĐQT sở hữu 920.716 cổ phiếu, dự kiến sẽ được nhận gần 11,05 triệu cổ phiếu mới.

Trước đó, ngày 11/12/2025, F88 đã hoàn tất phân phối 206.615 cổ phiếu cho 324 người lao động trong công ty. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, F88 dự kiến thu về gần 2,07 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ: 66,66% cổ phiếu được giải tỏa sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, còn lại được giải tỏa sau 18 tháng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận doanh thu 2.172 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng 479 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, tổng tài sản của F88 ghi nhận gần 6.280 tỷ đồng, tăng 24,7% so với đầu năm. Về nguồn vốn, vay và nợ trái phiếu ngắn hạn 2.160 tỷ đồng, vay dài hạn 1.288 tỷ đồng.



