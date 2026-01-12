Ai là nạn nhân của "ông trùm" Tuấn Tommy, liên hệ ngay với Công an qua số 0908987616

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-01-2026 - 15:44 PM | Thị trường chứng khoán

Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án sàn Bioption.org do Trần Minh Tuấn (tức Tommy) cầm đầu. Nhóm này đã tự lập sàn, thao túng kết quả giao dịch nhằm chiếm đoạt hơn 1 triệu USD của các nhà đầu tư.

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM phát đi thông báo tìm bị hại vụ án “Sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do bị can Trần Minh Tuấn (hay gọi Tommy, SN 1985, ngụ chung cư Sunrise City View, phường Tân Hưng) cùng đồng bọn thực hiện thông qua sàn tiền ảo Bioption.

Đối tượng Trần Minh Tuấn (hay gọi Tommy) tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Tuấn đã cấu kết với các đối tượng tạo ra sàn giao dịch điện tử “Bioption.org” (mô hình quyền chọn nhị phân Bioption) trái quy định pháp luật. Mặc dù biết các loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận và Bộ Công an cũng đang triệt phá.

Thế nhưng, Tuấn muốn phát triển thị trường (leader), tạo ra nhiều sự kiện để tiếp cận những người mong muốn tham gia để quảng bá, hướng dẫn cách thức hoạt động, phát triển các cấp đại lý và lôi kéo nhiều nhà đầu tư.

Qua đó, Tuấn cấu kêt với các đối tượng có khả năng quản trị sàn này, can thiệp, điều tiết được sự thắng thua của các nhà đầu tư và thông qua quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm, phí giao dịch để hưởng lợi; khi lôi kéo nhiều nhà đầu tư đến số lượng lớn nhất định sẽ chủ động khoá sàn để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan chức năng xác định, Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt của các khách hàng, nhà đầu tư hơn 1 triệu USD (hơn 22 tỷ đồng). Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố, bắt giam Tuấn và đồng phạm. Để phục vụ điều tra, công an đề nghị ai là bị hại liên quan đến vụ việc đầu tư sàn điện tử “Bioption.org” liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 5 - Phòng Cảnh sát Hình sự) ở 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh gặp cán bộ thụ lý Sử Ngọc Thuận (số điện thoại: 09.08.987.616) để cung cấp thông tin và tài liệu làm rõ vụ án.

Theo Minh Tuệ

Đời Sống Pháp Luật

