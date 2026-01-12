Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

269 người từng mua cổ phiếu này chú ý: Sắp xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng

12-01-2026 - 14:51 PM | Thị trường chứng khoán

Cơ quan CSĐT Công an xác định những nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu của Công ty là bị hại và các cổ đông hiện hữu là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Nguyễn Hữu Khá (SN 1988, ở Hà Nội) và Đinh Văn Tạo (SN 1980, ở Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One.

﻿﻿ Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa có thông báo về việc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Văn Tạo cùng đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nói trên vào 08 giờ 00 phút ngày 26/01/2026 (phiên tòa dự kiến xét xử trong 05 ngày, bắt đầu từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026).

Địa điểm mở phiên toà là Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Tuyên Quang; địa chỉ: Số 331 Đường Trần Phú, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.

Thông báo nêu rõ có 269 bị hại và 502 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới vụ án. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo cho các bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết về thời gian và địa điểm để tham gia phiên tòa, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 05/9/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang thụ lý hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm số 61/2025/TLST-HS đối với bị cáo Đinh Văn Tạo cùng đồng phạm, bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nội dung vụ án thể hiện: Từ năm 2015 đến năm 2022, bị cáo Đinh Văn Tạo cùng đồng phạm và các đối tượng có liên quan tại công ty Top One đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ đưa công ty Top One trở thành công ty đại chúng, niêm yết chào bán 25.350.000 cổ phiếu (Mã cổ phiếu TOP, không đảm bảo giá trị) trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư với tổng số tiền là 64.735.740.000đ (Sáu mươi tư tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang) xác định những nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu (F1) của Công ty Top One là bị hại và các cổ đông hiện hữu là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Do đó, ủy thác điều tra đến Cơ quan CSĐT Công an 37 tỉnh/thành phố phối hợp lấy lời khai của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án để điều tra, xác minh làm rõ.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

