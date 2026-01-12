Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-01-2026 - 14:00 PM | Thị trường chứng khoán

Masan High-Tech Materials cùng 2 công ty con vừa thông qua việc thay Tổng giám đốc và bổ nhiệm thêm các Phó Tổng giám đốc.

CTCP Masan High-Tech Materials (mã: MSR, sàn UPCoM) vừa công bố loạt quyết định thay đổi nhân sự.

Cụ thể, HĐQT MSR miễn nhiệm ông Ashley James McAlesse khỏi chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ngược lại, HĐQT bổ nhiệm ông Micheal Glover (quốc tịch Australia) đảm nhiệm vị trí này, với nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 9/1/2026 đến 8/1/2031.

Cùng với đó, HĐQT Masan High-Tech Materials cũng bổ nhiệm ông Aditya Agarwal (quốc tịch Ấn Độ) và ông Phan Chiến Thắng giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Sau các quyết định trên, Ban điều hành Masan High-Tech Materials gồm 5 thành viên, bao gồm: Tổng giám đốc ông Micheal Glover; ông Aditya Agarwal và ông Phan Chiến Thắng là 2 Phó Tổng giám đốc; ông Fedor Mironenko – Giám đốc Bán hàng & Marketing; bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Kế toán trưởng.

Masan High-Tech Materials là thành viên của Tập đoàn Masan, được thành lập năm 2010 với định hướng hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, tiền thân là Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (MSR).

Từ năm 2014, doanh nghiệp bắt đầu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tinh quặng gồm vonfram, đồng, florit và bismuth, từng bước mở rộng chuỗi giá trị khoáng sản tại Việt Nam.

Masan High-Tech Materials và 2 công ty con kiện toàn nhân sự Ban điều hành - Ảnh 1.

Masan High-Tech Materials hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản

Masan High-Tech Materials sở hữu 100% vốn tại hai công ty con chủ lực là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo) và Công ty TNHH Vonfram Masan (Vonfram Masan).

Trong đó, Công ty Núi Pháo là đơn vị vận hành mỏ Núi Pháo (Thái Nguyên), còn Vonfram Masan chuyên sản xuất các sản phẩm vonfram có độ tinh khiết cao.

Tại 2 công ty thành viên này cũng có biến động nhân sự tương tự công ty mẹ. Theo đó, ông Micheal Glover (quốc tịch Australia) cũng đồng thời làm Tổng giám đốc tại Công ty Núi Pháo và Vonfram Masan với nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 9/1/2026 đến 8/1/2031.

Cũng từ 9/1/2026, ông Aditya Agarwal (quốc tịch Ấn Độ) và ông Phan Chiến Thắng được bổ nhiệm đồng thời làm Phó Tổng giám đốc tại Công ty Núi Pháo và Vonfram Masan.


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

