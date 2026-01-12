Lộ diện nhà đầu tư cá nhân thâu tóm hơn 68% vốn tại Giầy Thượng Đình

Mới đây, bà Mai Huyền Trang đã có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (MCK: GTD, sàn UPCoM).

Theo đó, bà Mai Huyền Trang vừa mua vào thành công gần 6,4 triệu cổ phiếu GTD, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 68,66% vốn tại Giầy Thượng Đình. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là 8/1/2026.

Đáng chú ý, rất có thể bà Trang đã mua vào số lượng cổ phiếu GTD nêu trên trong phiên bán đấu giá của UBND TP.Hà Nội diễn ra vào ngày 16/12/2025.

Cụ thể, theo thông báo kết quả của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là gần 6,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 68,67% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình, giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phiếu.

Đã có 15 nhà đầu tư cá nhân tham gia đấu giá với số lượng đặt mua hợp lệ lên tới gần 39,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá đặt mua cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phiếu, giá đặt mua thấp nhất là 25.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên đấu giá ngày 16/12/2025, đã có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Trong đó, giá đấu giá thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, mức đấu giá thành công bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu.

Với kết quả này, ước tính UBND TP.Hà Nội đã thu về khoảng hơn 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn tại Giầy Thượng Đình lần này.

Theo tìm hiểu, Giầy Thượng Đình tiền thân là xưởng X30 thuộc Cục quân nhu – Tổng cục Hậu cần, được thành lập từ năm 1957, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội.

Doanh nghiệp được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần kể từ ngày 19/7/2016. Sau đó, kể từ ngày 16/12/2016, 9,3 triệu cổ phiếu của Giầy Thượng Đình giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là GTD.

Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (nay là số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình đang ở mức 93 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà nước gần 63,9 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 68,7%); Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình góp vốn 9,3 tỷ đồng (tỷ lệ 10%) và các cổ đông khác góp vốn hơn 19,8 tỷ đồng (tỷ lệ 21,3%).

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 26/6/2025, ông Nguyễn Văn Khiêm (SN 1972) hiện đang là Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Giầy Thượng Đình.



