HNX công bố 61 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý I/2026

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý I/2026.

Theo danh sách này, sẽ có 61 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý I/2026.Ngày có bắt đầu có hiệu lực là 10/1/2026.

Nguyên nhân các mã chứng khoán bị cắt margin chủ yếu là do đang nằm trong diện bị kiểm soát, cảnh báo, bị đình chỉ giao dịch, hạn chế giao dịch, chậm công bố thông tin, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm,...

Ảnh minh họa

Trong đó, chỉ có duy nhất mã GKM của CTCP GKM Holdings bị cắt margin do tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Ngoài ra, chứng khoán còn thuộc diện bị cảnh báo và hạn chế giao dịch.

Hai mã chứng khoán bị cắt margin do nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế gồm mã NRC của CTCP Tập đoàn NRC và mã VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Ngoài ra, mã chứng khoán của ba công ty chứng khoán cũng được gọi tên trong danh sách này gồm mã APS của CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương, mã HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình và mã VIG của CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số mã chứng khoán của các doanh nghiệp “quen mặt” cũng bị gọi tên như mã BNA của CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm.

Do nằm trong diện chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch nên mã chứng khoán ĐG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương cũng bị cắt margin.

Mã LDP của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do chứng khoán đang nằm trong diện bị cảnh báo.

Cùng với lý do chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo nên mã NBP của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý I/2026.



