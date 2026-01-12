Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK "thẳng tay" bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên đầu tuần

12-01-2026 - 16:59 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK "thẳng tay" bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên đầu tuần

Tự doanh CTCK bán ròng 280 tỷ đồng trên HOSE.

Sau tuần đầu năm khởi sắc, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm trong phiên đầu tuần 12/1 với thanh khoản gia tăng mạnh. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng giá 1.890 điểm, sau đó chịu áp lực rung lắc. Kết phiên VN-Index tăng 9,43 điểm (+0,50%) lên mức 1.877,33 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 1.036 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 280 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -193 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-86 tỷ), SSI (-76 tỷ), CTG (-75 tỷ) và VRE (-49 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PVD (-28 tỷ), VIX (-26 tỷ), VCI (-24 tỷ), BID (-18 tỷ) và FUEVFVND (-11 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 60 tỷ đồng. Theo sau là VNM (59 tỷ), MBB (45 tỷ), VIC (41 tỷ), MWG (29 tỷ), TCB (23 tỷ), VHM (22 tỷ), HPG (12 tỷ), VIB (10 tỷ) và HDB (7 tỷ đồng).

Tuệ Giang

