Chuyên gia Maybank: Chứng khoán Việt Nam sắp xuất hiện cú "bull run" trong năm 2026, hoàn toàn có thể vọt lên 2.300-2.400 điểm

Tại hội thảo “Chiến lược đầu tư 2026 – Bước ngoặt kinh tế vĩ mô và cơ hội dẫn dắt” do Chứng khoán Maybank tổ chức, ông Quản Trọng Thành – Giám đốc Khối Phân tích, Maybank Investment Bank (MSVN) đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về thị trường chứng khoán 2026. Theo ông, đây là năm của sự tăng tốc, nhưng nếu không nhìn thấy những "ổ voi" trên đường, nhà đầu tư rất dễ rơi vào kịch bản bùng nổ rồi tan vỡ.

"Người lái xe" quyết liệt và mục tiêu GDP 10%

Mở đầu bài chia sẻ, ông Quản Trọng Thành thừa nhận năm vừa qua là một hành trình "đãi cát tìm vàng" đầy nhọc nhằn khi việc chọn đúng cổ phiếu trở nên cực kỳ khó khăn. Bước sang năm 2026, vị chuyên gia Maybank chọn cách tiếp cận bằng một bộ khung phân tích cơ bản để định hình "lăng kính" đầu tư.

Ông Thành ví von việc điều hành kinh tế như việc lái một chiếc xe trên đường. "Năm nay đang có một người lái xe ngồi vào vị trí lái rất quyết liệt, quyết tâm tăng tốc để đạt mục tiêu GDP 10%" , ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, tốc độ cao luôn đi kèm rủi ro.

﻿" Nếu chỉ nhìn vào con đường phía trước mà không cảm nhận được những 'ổ voi' hay mức độ nóng của động cơ để điều chỉnh, chúng ta sẽ có một năm bùng nổ rồi vỡ. Đó là kịch bản chắc chắn không ai mong muốn ", ông Thành cho hay.

Gần đây, thông điệp từ Chính phủ đã trở nên cân bằng hơn. Ông Thành dự báo, nếu duy trì được sự điều tiết này, Việt Nam sẽ có một năm tăng trưởng cao nhưng vẫn đảm bảo được các cân đối vĩ mô, đặc biệt là lãi suất. Dù lãi suất có thể nhích nhẹ, nhưng theo ông, điều này sẽ không gây tổn thương cho nền kinh tế mà chỉ đóng vai trò điều tiết thanh khoản, giữ cho mặt bằng lãi suất huy động không vượt quá 6,5% để dòng tiền tiếp tục ở lại với chứng khoán.

VN-Index và "cú huých" nâng hạng: Mục tiêu 2.100 điểm là khả thi

Nói về dòng tiền, ông Thành dành sự quan tâm đặc biệt cho câu chuyện nâng hạng thị trường. Trước đó, khi FTSE Russell thông báo chính thức nâng hạng chứng khoán Việt Nam, thị trường lại phản ứng không như kỳ vọng của phần lớn nhà đầu tư, ông Thành khẳng định: "Đó là những phản ứng bình thường, tương tự các thị trường khác đã từng trải qua. Thực tế, vĩ mô Việt Nam đang ở trạng thái tốt hơn rất nhiều."

Vị chuyên gia tin rằng khi các cổ phiếu chính thức được đưa vào chỉ số (tháng 9/2026), thị trường sẽ xuất hiện một cú "bull run" mạnh mẽ.

Về định giá, ông Thành cho rằng mức P/E 15 lần là hợp lý. Với sự cộng hưởng từ tăng trưởng lợi nhuận và cú huých nâng hạng trong quý 3/2026, VN-Index hoàn toàn có thể chinh phục những cột mốc mới.

" Thị trường có thể có những cú vọt lên 2.300 - 2.400 điểm, nhưng tôi muốn nói về một điểm hợp lý và khả thi hơn là quanh mức 2.000 – 2.100 điểm ", chuyên gia Maybank dự báo.

Nâng hạng tín nhiệm quốc gia kỳ vọng là "chất xúc tác" lớn cho TTCK

Nhìn vào bức tranh vĩ mô tổng thể năm 2026, ông Vũ Việt Linh, Phó Giám đốc Phòng Phân tích Khách hàng tổ chức, Chứng khoán Maybank cho rằng việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao là rất quan trọng. Theo ông, điều này tạo động lực và quyết tâm cho cả bộ máy, nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn là tăng trưởng GDP trung bình 10% trong giai đoạn 15–20 năm tới.

Để đạt mức tăng trưởng 10%, ông Linh nhấn mạnh cần “tăng tốc” đồng thời từ các động lực tăng trưởng chính gồm đầu tư, tiêu dùng và thương mại. Xét theo cơ cấu GDP phía cầu, tiêu dùng hiện đóng góp khoảng 64%, còn đầu tư khoảng 36%. Với tiêu dùng trong năm 2026, phía Maybank kỳ vọng xu hướng hồi phục sẽ tiếp tục, nhưng khó bứt tốc ngay lập tức, do còn phụ thuộc vào tâm lý người tiêu dùng và tốc độ cải thiện thu nhập.

Ở chiều ngược lại, ông Linh đánh giá đầu tư sẽ là động lực lớn của năm 2026 và có khả năng cải thiện nhanh hơn. Khi đầu tư tăng, hoạt động xây dựng được kỳ vọng là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ việc tăng cường giải ngân và triển khai dự án.

Về dư địa để thúc đẩy tăng trưởng cao và tăng cường đầu tư, ông Linh đề cập trước hết là dư địa chính sách tài khóa, khi nợ công Việt Nam vẫn thấp, khoảng 33%. Thực tế năm vừa rồi, đầu tư công tăng trưởng khoảng 27%, và Maybank tiếp tục kỳ vọng năm tới đầu tư công có thể tăng 28–30%. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đầu tư công chỉ chiếm khoảng 23% tổng đầu tư của Việt Nam, trong khi thành phần quan trọng hơn là đầu tư tư nhân, chiếm khoảng 52%.

Giai đoạn vừa qua, đầu tư tư nhân chỉ tăng khoảng 8%, thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước Covid, khi mức tăng trưởng đạt 15–19%. Vì vậy, để tổng đầu tư thực sự “tăng tốc”, khu vực tư nhân cần tăng nhanh hơn trong 5 năm tới, quay lại vùng 15–20% như giai đoạn 2014–2019. Đây là nền tảng để đưa tỷ lệ tổng đầu tư/GDP từ khoảng 34% năm 2025 lên mức 40%, bởi nếu duy trì 34% thì rất khó đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%.

Điểm cuối cùng được ông Linh nhấn mạnh là nhu cầu vốn. Theo ông, để đáp ứng nhu cầu đầu tư rất lớn trong 5 năm tới – có thể lên đến khoảng 1.400 tỷ USD trong 5–6 năm tới, Việt Nam cần phát triển mạnh hơn thị trường vốn, bởi hiện nguồn vốn vẫn chủ yếu đến từ tín dụng ngân hàng; cho vay doanh nghiệp từ ngân hàng khoảng 7% GDP và vốn vay của Chính phủ khoảng 34–35% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán chưa phát triển tương xứng.

Do đó, Maybank cho rằng Việt Nam cần đồng bộ 4 nhóm giải pháp gồm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế, phát triển thị trường chứng khoán với mục tiêu nâng hạng lên MSCI mới nổi, và nâng hạng tín nhiệm quốc gia.

Trong các yếu tố này, ông Linh đánh giá nâng hạng tín nhiệm là “catalyst” lớn, khi Việt Nam đã gần mức “investment grade” và chỉ cần thêm một lần nâng hạng nữa, có thể từ S&P hoặc Fitch.

Theo nghiên cứu của Maybank, các quốc gia trong khu vực như Philippines, Indonesia hay Thái Lan khi được nâng hạng từ mức rủi ro cao lên mức rủi ro thấp thường ghi nhận cải thiện rõ ở khả năng huy động vốn, thu hút FDI, tăng dự trữ ngoại hối và giảm chi phí vay; một số thống kê cho thấy FDI có thể tăng khoảng 100% sau 2 năm, khả năng huy động vốn nước ngoài của khu vực tư nhân có thể gần gấp đôi.

Với thị trường chứng khoán, mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2 năm trước đến 2 năm sau nâng hạng tín nhiệm được ghi nhận khoảng 100%, và theo ông Linh, đây có thể là catalyst lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm tới.