TCBS phát hành cổ phiếu ESOP cho 22 cá nhân

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) vừa công bố triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Theo đó, TCBS dự kiến phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP cho 22 cán bộ nhân viên có tên trong danh sách. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến quý I-II/2026.



Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ TCBS sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng lên mức 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.

Trong danh sách 22 nhân viên được mua cổ phiếu ESOP, người được mua nhiều nhất là Ngô Hoàng Hà với 35.595 cổ phiếu, người được mua ít nhất là Lưu Minh Trung với 6.424 cổ phiếu...

Phương án phát hành này đã được cổ đông TCBS thông qua bằng văn bản hồi cuối tháng 12/2025. Cùng với việc thông kế hoạch phát hành ESOP, cổ đông TCBS còn phê duyệt phương án vay 50 triệu USD từ DEG trong thời gian 5 năm, lãi suất 2,25%/năm, không có bảo đảm.

Chủ nợ có quyền chuyển đổi khoản nợ thành cổ phần phổ thông của TCBS. Khi DEG thực hiện quyền chuyển đổi, TCBS sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi. Thời gian rút vốn khoản vay dự kiến quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Hồi tháng 11/2025, cũng bằng hình thức lấy ý kiến văn bản, cổ đông TCBS thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 25%, gồm 5% bằng tiền mặt (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu). Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

Sau khi IPO, TCBS đang lưu hành hơn 2,3 tỷ cổ phiếu tương đương vốn điều lệ 23.133,08 tỷ đồng. Ước tính, công ty chứng khoán này phải chi ra 1.155,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Còn lại, TCBS dự kiến chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, tương đương phát hành 462,2 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 5:1, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Toàn bộ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời điểm dự kiến thực hiện trả cổ tức là trước 30/6/2026. Nếu hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, TCBS dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức hơn 27.735 tỷ đồng.