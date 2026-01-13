Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu dầu khí bất ngờ là tâm điểm "xả" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 13/1

13-01-2026 - 18:04 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp tục bán ròng 181 tỷ.

Tiếp tâm lý lạc qua, thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên 13/1. Chỉ số chính chịu áp lực rung lắc trong phiên và tăng điểm tốt trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index tăng 25,6 điểm (+1,36%) lên mức 1.902,93 điểm, vượt lên vùng giá tâm lý quanh 1.900 điểm. Khối ngoại quay xe bán ròng khoảng 600 tỷ trên toàn thị trường, kết thúc chuỗi 4 phiên mua ròng liên tiếp.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại PVD với giá trị -99 tỷ đồng, tiếp theo là VIX (-94 tỷ), VCB (-69 tỷ), STB (-51 tỷ) và CTG (-29 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như BID (-22 tỷ), VCI (-14 tỷ), VIC (-10 tỷ), GAS (-10 tỷ) và SSI (-9 tỷ đồng). 

Chiều ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 60 tỷ đồng. Theo sau là MBB (59 tỷ), DBC (45 tỷ), VPB (41 tỷ), MWG (29 tỷ), ACB (23 tỷ), GVR (22 tỷ), MSN (12 tỷ), VGC (10 tỷ) và GMD (7 tỷ đồng).

Tuệ Giang

