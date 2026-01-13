Tổng Giám đốc HNX nêu 5 giải pháp giúp thị trường chứng khoán vận hành an toàn, hiệu quả, hút vốn trong và ngoài nước

Bước sang 2026, Việt Nam đứng trước bối cảnh phát triển mới, là năm mở đầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2030. Điều này tạo nền tảng, dư địa thuận lợi cho sự phát triển và cũng đặt ra những yêu cầu cho cơ quan quản lý và vận hành thị trường để thị trường chứng khoán đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế, trong đó có Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) là một trong những cơ quan vận hành thị trường quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trao đổi trong Talkshow Phố Tài chính (The Finance Street) trên VTV8, bà Vũ Thị Thúy Ngà, Tổng Giám đốc, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong vai trò và nhiệm vụ của mình, HNX sẽ tiếp tục vận hành ổn định và phát triển hệ thống giao dịch các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh, đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước khi TTCK Việt Nam chính thức được nâng hạng.

Thưa bà, năm 2025 đã đánh dấu sự chuyển mình của thị trường chứng khoán trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thị trường trái phiếu tiếp tục tăng trưởng tích cực và tiếp tục kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả, bền vững của nền kinh tế, đâu là những điểm đáng chú ý của thị trường trái phiếu năm 2025, thưa bà?

Bà Vũ Thị Thúy Ngà: ﻿ Năm 2025, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) tiếp tục phát triển mạnh về quy mô cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Giá trị huy động vốn của Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thông qua hoạt động đấu thầu trên HNX đạt gần 380 nghìn tỷ đồng, mức huy động cao nhất từ trước đến nay. Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch TPCP bình quân tăng hơn 26% đạt gần 15 nghìn tỷ đồng/phiên (14.845 tỷ đồng), đây cũng là giá trị giao dịch bình quân cao nhất từ trước đến nay.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) khởi sắc với sự tăng trưởng mạnh mẽ về thanh khoản trên thị trường giao dịch thứ cấp cùng với những điều chỉnh quan trọng về khung pháp lý đã khơi thông hoạt động phát hành trên thị trường sơ cấp.

Trên hệ thống giao dịch TPDNRL tại HNX đã ghi nhận giá trị giao dịch bình quân tăng 29,3%, đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng/phiên. Thống kê số liệu phát hành TPDNRL cho thấy, tại thị trường phát hành trong nước, giá trị phát hành thành công đạt gần 540 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm 2024, tại thị trường nước ngoài, giá trị phát hành thành công đạt 875 triệu USD, tăng gấp 4,8 lần so với năm 2024.

Các thị trường tại HNX đã thể hiện tốt vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho Ngân sách nhà nước và doanh nghiệp, kênh đầu tư công khai, minh bạch cho nhà đầu tư. Những thành quả trên đã góp phần đưa TTCK trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, đóng góp vào việc hoàn thiện cấu trúc thị trường tài chính và nền kinh tế thị trường, xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Bên cạnh kết quả của thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh cũng đạt được các kết quả tích cực . Trong năm qua hợp đồng tương lai chỉ số VN100 chính thức được đưa vào giao dịch đã tạo thêm lựa chọn mới cho nhà đầu tư , bà có thể chia sẻ thêm về điều này không?

Bà Vũ Thị Thúy Ngà: ﻿ Trong năm 2025, trên thị trường sơ cấp, HNX đã tổ chức 17 phiên đấu giá, hỗ trợ hoạt động thoái vốn nhà nước tại các tổng công ty, tập đoàn nhà nước. Tổng khối lượng cổ phần trúng giá là 127,25 triệu cổ phần, giá trị cổ phần bán được đạt 6.116,54 tỷ đồng.

Thị trường cổ phiếu ghi nhận giao dịch tiếp tục sôi động, thanh khoản gia tăng mạnh mẽ, giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết HNX đạt hơn 427,46 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu niêm yết đạt 1.889,6 tỷ đồng/phiên, tăng 31,4%. Thị trường UPCOM giá trị giao dịch đạt 945,1 tỷ đồng/phiên tăng 4,5% so với năm 2024.

Đối với thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng trưởng về quy mô giao dịch, khối lượng giao dịch bình quân Hợp đồng Tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 đạt hơn 243 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 15,5% so với năm 2024.

Ngày 10/10/2025, HNX thực hiện theo chỉ đạo của VNX và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đưa vào giao dịch sản phẩm mới HĐTL chỉ số VN100, bước đầu đã được nhà đầu tư đón nhận, trong hơn 2 tháng ra mắt thị trường, sản phẩm này có 14.371 hợp đồng được giao dịch.

Việc phát triển đa dạng các sản phẩm mới như sản phẩm về cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh và các công cụ tài chính xanh… cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán trong năm 2026. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đang có lộ trình thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa bà?

Bà Vũ Thị Thúy Ngà: ﻿ Đối với việc phát triển sản phẩm mới, năm 2026, HNX phối hợp VNX và các đơn vị liên quan nghiên cứu, chuẩn bị cho việc niêm yết và giao dịch sản phẩm mới theo yêu cầu (hợp đồng quyền chọn, phái sinh trên các tài sản cơ sở khác như phai sinh vàng…), phối hợp nghiên cứu các sản phẩm mới theo phân công, chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Thứ nhất là triển khai nghiên cứu phương án thành lập sàn giao dịch vốn cho Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Startup). Thứ hai, xây dựng hệ thống giao dịch các- bon thí điểm tại Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2026. Phối hợp triển khai theo phân công nghiên cứu, xây dựng sản phẩm mới phái sinh trên các tài sản cơ sở khác như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai chỉ số giá vàng… Thứ ba, phối hợp tổ chức và vận hành sản phẩm trái phiếu xanh theo chủ trương và lộ trình triển khai của Chính phủ.

Ngoài ra, trong vai trò và nhiệm vụ của mình, HNX sẽ có những định hướng phát triển như thế nào trong năm 2026, qua đó tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán và nền kinh tế?

Bà Vũ Thị Thúy Ngà: ﻿ Trên cơ sở Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 và Chương trình hành động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN và VNX đối với nhiệm vụ phát triển và quản lý TTCK, HNX sẽ tiếp tục vận hành ổn định và phát triển hệ thống giao dịch các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh, đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước khi TTCK Việt Nam chính thức được nâng hạng.

Chúng tôi sẽ tập trung vào 5 trụ cột chính:

Thứ nhất là tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống TTTPCP để huy động vốn góp phần xây dựng kinh tế đất nước hướng tới mục tiêu bền vững, chuyên nghiệp, nâng cao vị thế và thu hút dòng vốn, đóng góp vào việc hoàn thiện cấu trúc thị trường tài chính và nền kinh tế thị trường, xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội; đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TTTPDN) để giúp huy động vốn cho doanh nghiệp; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về kỹ thuật để đưa hệ thống giao dịch TPDNRL giai đoạn 2 đi vào hoạt động.

Thứ hai là đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, phát triển các sản phẩm mới như hợp đồng quyền chọn, phái sinh trên các tài sản cơ sở khác như hợp đồng tương lai chỉ số giá vàng…. Xây dựng hệ thống giao dịch các-bon thí điểm tại Sở GDCK Hà Nội đưa vào vận hành cuối năm 2026. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thứ ba là ổn định thị trường, hiện đại hóa hệ thống công nghệ như đẩy mạnh triển khai hệ thống giao dịch mới (KRX) và các giải pháp công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả, tốc độ và khả năng quản lý thị trường.

Thứ tư, cùng là tăng cường hoạt động giám sát giao dịch, phát huy vai trò giám sát tuyến đầu.

Cuối cùng là duy trì và phát triển hạ tầng công nghệ để thu hút nhà đầu tư nước ngoài tăng tỷ trọng của nhóm nhà đầu tư này trên thị trường để tạo nền tảng ổn định hơn.