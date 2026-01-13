Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại quay đầu bán trong ngày VN-Index lập kỷ lục, ngược chiều "tung" hơn 500 tỷ gom một mã ngân hàng

13-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại quay đầu bán trong ngày VN-Index lập kỷ lục, ngược chiều "tung" hơn 500 tỷ gom một mã ngân hàng

Ở chiều bán, GMD dẫn đầu danh sách bị khối ngoại xả ròng phiên hôm nay với giá trị khoảng 252 tỷ đồng.

VN-Index tiếp tục giao dịch thăng hoa trên vùng đỉnh lịch sử. Khép lại phiên 13/1, VN-Index bật tăng gần 26 điểm lên vượt mốc 1.900 điểm, lập kỷ lục chưa từng có. Dòng tiền lan tỏa giữa các nhóm cổ phiếu, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt mức cao 40.000 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại quay xe bán ròng khoảng 600 tỷ trên toàn thị trường, kết thúc chuỗi 4 phiên mua ròng liên tiếp.﻿ Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 489 tỷ đồng

Ở chiều bán, GMD dẫn đầu danh sách bị khối ngoại xả ròng phiên hôm nay với giá trị khoảng 252 tỷ đồng. Theo sau là SHB bị bán ròng 185 tỷ đồng, cùng với VRE (-137 tỷ đồng) và ACB (-134 tỷ đồng). Cũng nằm trong top 5 bán ròng là STB với quy mô khoảng 105 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại ghi nhận lực “gom” áp đảo tại nhóm ngân hàng. VCB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 507 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Các mã tiếp theo trong top 5 mua ròng lần lượt là VPB (201 tỷ đồng), BID (165 tỷ đồng), VIX (134 tỷ đồng) và BSR (72 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 47 tỷ đồng

Chiều bán, khối ngoại tập trung xả mạnh nhất tại MBS với giá trị bán ròng áp đảo khoảng 57 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong top 5 bán ròng lần lượt là VFS (-3 tỷ đồng), IVS (-3 tỷ đồng), SHS (-2 tỷ đồng) và PVI (-1 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng ghi nhận khá phân hóa, trong đó CEO dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 5 tỷ đồng. Xếp sau là IDC (4 tỷ đồng), TNG (4 tỷ đồng), PVS (4 tỷ đồng) và NTP (3 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 60 tỷ đồng

Ở chiều bán, khối ngoại xả ròng áp đảo tại ACV với giá trị khoảng 61 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Các mã tiếp theo trong top 5 bán ròng lần lượt là VEA (-3 tỷ đồng), DGT (-2 tỷ đồng), MRF (-1 tỷ đồng) và GCF (-1 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền mua ròng trên UPCoM khá khiêm tốn. QNS và F88 cùng được mua ròng khoảng 4 tỷ đồng. Các mã NDC, PAT hay VEF cũng được mua ròng không đáng kể.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Niềm vui đầu năm: VN-Index lần đầu vượt 1900 điểm

Niềm vui đầu năm: VN-Index lần đầu vượt 1900 điểm Nổi bật

"Đón sóng" kết quả kinh doanh quý 4, nhóm ngành nào kỳ vọng hút tiền?

"Đón sóng" kết quả kinh doanh quý 4, nhóm ngành nào kỳ vọng hút tiền? Nổi bật

Tổng Giám đốc HNX nêu 5 giải pháp giúp thị trường chứng khoán vận hành an toàn, hiệu quả, hút vốn trong và ngoài nước

Tổng Giám đốc HNX nêu 5 giải pháp giúp thị trường chứng khoán vận hành an toàn, hiệu quả, hút vốn trong và ngoài nước

15:34 , 13/01/2026
Bắt đối tượng trong đường dây lừa đảo triệu đô qua sàn tiền ảo Bioption

Bắt đối tượng trong đường dây lừa đảo triệu đô qua sàn tiền ảo Bioption

12:49 , 13/01/2026
Công ty thủy điện Sông Ba Hạ sắp họp thay nhân sự sau lùm xùm xả lũ

Công ty thủy điện Sông Ba Hạ sắp họp thay nhân sự sau lùm xùm xả lũ

12:49 , 13/01/2026
Bổ sung nhiều quy định xử phạt với công ty chứng khoán

Bổ sung nhiều quy định xử phạt với công ty chứng khoán

12:48 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên