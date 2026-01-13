Khối ngoại quay đầu bán trong ngày VN-Index lập kỷ lục, ngược chiều "tung" hơn 500 tỷ gom một mã ngân hàng

VN-Index tiếp tục giao dịch thăng hoa trên vùng đỉnh lịch sử. Khép lại phiên 13/1, VN-Index bật tăng gần 26 điểm lên vượt mốc 1.900 điểm, lập kỷ lục chưa từng có. Dòng tiền lan tỏa giữa các nhóm cổ phiếu, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt mức cao 40.000 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại quay xe bán ròng khoảng 600 tỷ trên toàn thị trường, kết thúc chuỗi 4 phiên mua ròng liên tiếp.﻿ Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 489 tỷ đồng

Ở chiều bán, GMD dẫn đầu danh sách bị khối ngoại xả ròng phiên hôm nay với giá trị khoảng 252 tỷ đồng. Theo sau là SHB bị bán ròng 185 tỷ đồng, cùng với VRE (-137 tỷ đồng) và ACB (-134 tỷ đồng). Cũng nằm trong top 5 bán ròng là STB với quy mô khoảng 105 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại ghi nhận lực “gom” áp đảo tại nhóm ngân hàng. VCB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 507 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Các mã tiếp theo trong top 5 mua ròng lần lượt là VPB (201 tỷ đồng), BID (165 tỷ đồng), VIX (134 tỷ đồng) và BSR (72 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 47 tỷ đồng

Chiều bán, khối ngoại tập trung xả mạnh nhất tại MBS với giá trị bán ròng áp đảo khoảng 57 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong top 5 bán ròng lần lượt là VFS (-3 tỷ đồng), IVS (-3 tỷ đồng), SHS (-2 tỷ đồng) và PVI (-1 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng ghi nhận khá phân hóa, trong đó CEO dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 5 tỷ đồng. Xếp sau là IDC (4 tỷ đồng), TNG (4 tỷ đồng), PVS (4 tỷ đồng) và NTP (3 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 60 tỷ đồng

Ở chiều bán, khối ngoại xả ròng áp đảo tại ACV với giá trị khoảng 61 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Các mã tiếp theo trong top 5 bán ròng lần lượt là VEA (-3 tỷ đồng), DGT (-2 tỷ đồng), MRF (-1 tỷ đồng) và GCF (-1 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền mua ròng trên UPCoM khá khiêm tốn. QNS và F88 cùng được mua ròng khoảng 4 tỷ đồng. Các mã NDC, PAT hay VEF cũng được mua ròng không đáng kể.