Tổng Giám đốc Vinasun mua bất thành 1,5 triệu cổ phiếu VNS đã đăng ký

Ông Đặng Thành Duy- Tổng Giám đốc của CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Đặng Thành Duy đã không mua bất cứ cổ phiếu VNS nào trong tổng số 1,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký trong thời gian từ ngày 10/12/2025 đến ngày 9/1/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thay đổi kế hoạch.

Do đó, ông Duy vẫn giữ nguyên sở hữu hơn 3,89 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,73% vốn tại Vinasun.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, bố của ông Duy là ông Đặng Phước Thành đang sở hữu gần 16,91 triệu cổ phiếu VNS (tỷ lệ sở hữu 24,92%); mẹ ông Duy là bà Ngô Thị Thúy Vân đang sở hữu hơn 8,08 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 11,91%) và con gái ông Duy là bà Đặng Quỳnh Như đang sở hữu 25 cổ phiếu VNS.

Ảnh minh họa

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu VNS do Tổng Giám đốc Vinasun và người thân đang nắm giữ là gần 28,88 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 42,56% vốn.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu VNS, trước đó trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 1/12/2025 đến ngày 30/12/2025, ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Vinasun chỉ mua vào 1.000 cổ phiếu trong tổng số hơn 5,49 triệu cổ phiếu VNS đã đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch này, ông Đoàn tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ hơn 4,279 triệu cổ phiếu lên hơn 4,28 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu ở mức tăng 6,31% vốn tại Vinasun.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Vinasun mang về doanh thu thuần gần 668,5 tỷ đồng, giảm 14,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 33,4 tỷ đồng, giảm 44,2%.

Năm 2025, Vinasun lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 976,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 53,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 68,4% kế hoạch doanh thu và 62,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Vinasun tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức gần 1.855,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận gần 1.462,1 tỷ đồng, chiếm 78,8% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 110 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 94,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 741,1 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 230,8 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 326,5 tỷ đồng, chiếm 44,1% tổng nợ.