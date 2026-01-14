Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán Thiên Việt hoàn tất phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu trả cổ tức

14-01-2026 - 00:20 AM | Thị trường chứng khoán

Kết thúc đợt phát hành ngày 6/1/2025, Chứng khoán Thiên Việt đã hoàn tất phân phối 24,04 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 3.265 cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức gần 2.244,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (MCK: TVS, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 6/1/2025, Chứng khoán Thiên Việt đã hoàn tất phân phối 24,04 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 3.265 cổ đông, còn lại 992 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện nhận cổ phiếu là 100:2, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới phát hành. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý I và/hoặc quý II/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 240,5 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chứng khoán Thiên Việt hoàn tất phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu trả cổ tức- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi hoàn tất đợt phát hành nêu trên, tổng số lượng cổ phiếu của Chứng khoán Thiên Việt tăng từ gần 200,4 triệu cổ phiếu lên hơn 224,4 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức gần 2.244,4 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Chứng khoán Thiên Việt đã có văn bản báo cáo về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 14/11/2025, Chứng khoán Thiên Việt đã hoàn tất chào bán gần 33,4 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đã huy động là gần 334 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đã sử dụng vốn thu được nêu trên cho các hoạt động đầu tư hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu của công ty. Thời gian thực hiện giải ngân từ ngày 24/11/2025 đến ngày 26/12/2025.

Chứng khoán Thiên Việt hoàn tất phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu trả cổ tức- Ảnh 2.

Nguồn: TVS

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán Thiên Việt mang về tổng doanh thu hoạt động hơn 778,7 tỷ đồng, giảm 9,6% so với 9 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 276,8 tỷ đồng, tăng 57%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Thiên Việt tăng 3,1% so với đầu năm, lên mức gần 7.614,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận hơn 3.607,5 tỷ đồng, chiếm 47,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.017,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản vay ngắn hạn hơn 4.514,1 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng nợ.

PV

An ninh tiền tệ

