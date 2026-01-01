Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam có diễn biến mới, cổ phiếu liên quan bứt tốc

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 9-1-2026 về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Theo Quyết định này, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) sẽ là chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Dự án Cảng HKQT Long Thành (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư).

Bộ Xây dựng giao ACV tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACV đang trong chuỗi tăng tốc mạnh mẽ từ đầu năm. Chốt phiên 14/1, thị giá tăng gần 10% lên mức 61.100 đồng/cp, tương ứng tăng 25% chỉ sau 2 tuần. Vốn hóa thị trường theo đó tăng lên hơn 212.000 tỷ đồng (~ 8 tỷ USD).

Được biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô hơn 5.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng gần 340.000 tỷ đồng, tương đương hơn 16 tỷ USD (theo đơn giá năm 2014). Dự án được chia thành 3 giai đoạn, với công suất thiết kế sau cùng đạt 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trong đó, giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất đến ngày 31-12-2026 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục của Dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Về tình hình kinh doanh ﻿lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ACV đạt 19.167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 8.936 tỷ, lần lượt tăng 14% và 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ dịch vụ hàng không đạt hơn 16.000 tỷ đồng và doanh thu phi hàng không đạt 2.429 tỷ, cùng tăng trưởng khoảng 15-17% so với cùng kỳ nhờ sản lượng hành khách quốc tế tăng trưởng. Ngược lại, doanh thu từ Bán hàng giảm còn 777 tỷ đồng (-16%) do doanh nghiệp giảm hoạt động tự bán hàng, thay vào đó là cho thuê mặt bằng.