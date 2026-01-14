Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên 14/1

14-01-2026 - 18:15 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 63 tỷ đồng trên HOSE.

Tiếp tâm lý lạc quan khi thanh khoản cải thiện, thị trường tiếp tục tăng điểm đầu phiên. Chỉ số chính chịu áp lực điều chỉnh về 1.870 điểm và phục hồi trở lại. Kết phiên, VN-Index giảm 8,49 điểm (-0,45%) về mức 1.894,44 điểm, dưới vùng giá tâm lý quanh 1.900 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 409 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FRT với giá trị -180 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-78 tỷ), VIC (-46 tỷ), PVD (-46 tỷ) và VTP (-36 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HDB (-30 tỷ), VIB (-27 tỷ), MSN (-23 tỷ), SHB (-23 tỷ) và VPB (-22 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 34 tỷ đồng. Theo sau là TCB (33 tỷ), DBC (30 tỷ), MBB (28 tỷ), VIX (25 tỷ), HPG (21 tỷ), SSI (20 tỷ), VCG (19 tỷ), BCM (18 tỷ) và VCI (17 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

