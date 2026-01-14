Tập đoàn Geleximco muốn thoái sạch vốn tại Chứng khoán An Bình

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Geleximco muốn bán thỏa thuận toàn bộ gần 46,37 triệu cổ phiếu ABW (tương đương 45,85% vốn điều lệ Chứng khoán An Bình) nhằm cơ cấu lại nguồn vốn.

Tập đoàn Geleximco - CTCP mới đây đăng ký bán toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Chứng khoán An Bình (ABS, mã: ABW, sàn UPCoM) trong thời gian từ ngày 15/01/2026-13/02/2026.

Cụ thể, Geleximco muốn bán thỏa thuận toàn bộ gần 46,37 triệu cổ phiếu ABW (tương đương 45,85% vốn điều lệ) nhằm cơ cấu lại nguồn vốn. Nếu giao dịch thành công, Geleximco từ vị thế cổ đông lớn nhất của ABW sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào.

Đến sáng 14/1, cổ phiếu ABW đang giao dịch quanh mức 12.200 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị giao dịch khoảng 565 tỷ đồng. Geleximco chưa công bố danh tính đối tác nhận chuyển nhượng.

Được biết, bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch HĐQT ABS, đồng thời là Ủy viên HĐQT Geleximco. Ông Trần Kim Khánh - Phó Tổng Giám đốc Geleximco, kiêm Ủy viên HĐQT ABS.

Trong diễn biến khác, hồi cuối năm 2025, cổ đông ABS đã thông qua 2 phương án tăng vốn điều lệ.

Thứ nhất, ABS dự kiến chào bán 202,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ chào bán 1:2, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 02 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 2.023 tỷ đồng. Trong đó, ABS dự kiến dùng 1.500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và 523 tỷ đồng còn lại dùng để cho vay margin. Thời gian giải ngân từ quý II/2026 đến hết năm 2026.

Thứ hai, Chứng khoán An Bình muốn phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Dự kiến thực hiện trong quý II/2026, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với 50 tỷ đồng dự kiến thu về, ABS sẽ dùng bổ sung cho vay margin, giải ngân từ quý II/2026 đến hết năm 2026.

Nếu hoàn tất cả 2 phương án phát hành nêu trên, Chứng khoán An Bình sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.011,5 tỷ đồng lên mức 3.084,5 tỷ đồng.

Chứng khoán An Bình được thành lập từ năm 2006. Cơ cấu cổ đông ghi nhận Tập đoàn Geleximco – CTCP nắm giữ 45,85% vốn công ty (tính đến ngày 30/9/2025).

Trong quý III/2025, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 59% so với cùng kỳ năm trước lên gần 141 tỷ đồng. Chi phí hoạt động ghi nhận tăng 72%. Kết quả, ABS lãi sau thuế hơn 46 tỷ đồng tăng mạnh 72% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt gần 341 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ, lần lượt tăng trưởng 26% và 27% so với cùng kỳ.

