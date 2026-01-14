Apec Group bị phạt do vi phạm công bố thông tin và phân phối trái phiếu

Ngày 10/01/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 42/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group. Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.



Theo đó, Apec Group bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Apec Group đã gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã APGCH2124001, APGCH2124002, APGCH2123005, APGCH2122009, APGCH2223003; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022).

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật. Cụ thể, công ty thực hiện phân phối trái phiếu riêng lẻ vượt quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu đối với mã APGCH2126011.

Tổng số tiền Apec Group bị phạt là 150 triệu đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group thành lập năm 2017, tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư BG Group. Tại thời điểm tháng 12/2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do ông Nguyễn Hoàng Linh làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực hoàn thiện công trình xây dựng.

Đến tháng 8/2020, Công ty cổ phần Đầu tư BG Group đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group như hiện nay. Cập nhật tháng 5/2024, ông Nguyễn Đức Quân (SN 1984) làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Quân - Chủ tịch HĐQT Apec Group, Tổng giám đốc Chứng khoán Apec

Ông Nguyễn Đức Quân chính là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán Apec, mã: APS, sàn HNX).

Trước đó, ngày 09/01/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 35/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cầu 12. Địa chỉ trụ sở chính: 463 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Cầu 12 bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Cụ thể, công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo thường niên các năm 2022, 2023, 2024. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/12/2023.