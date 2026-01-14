Cổ đông Nhà nước chưa thể thoái bớt vốn Vinamilk, cổ phiếu bất ngờ tăng kịch trần

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC vừa thông báo không bán ra cổ phiếu Vinamilk (mã VNM) nào trên tổng số 1,45 triệu cổ phiếu đăng ký trong thời gian từ 10/12/2025 đến 8/1/2026. Nguyên nhân đưa ra là do biến động thị trường.

Đầu tư SCIC do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ. Tại Vinamilk, SCIC hiện là cổ đông lớn nhất với gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn.

Trong một diễn biến khác, tháng 12/2025, F&N Dairy Investments thông báo đạt thỏa thuận mua lại hơn 96 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6% tổng số cổ phần Vinamilk từ JC&C (công ty mẹ của Platinum Victory).

Giá trị thương vụ khoảng 6.000 tỷ đồng, tương đương 228 triệu USD. Sau thương vụ, tỷ lệ sở hữu của nhóm Fraser & Neave (F&N) tại Vinamilk sẽ tăng lên xấp xỉ 25%, là cổ đông lớn thứ 2 sau SCIC.

Chiều ngược lại, Platinum Victory sẽ giảm sở hữu tại Vinamilk từ 10,62% xuống 6,02%, đồng thời rút người đại diện vốn khỏi HĐQT. Phía JC&C cho biết giao dịch này nhất quán với chiến lược “xây dựng danh mục đầu tư tập trung nhằm tăng giá trị cho cổ đông”.

Ngay sau khi cổ đông Nhà nước thông báo chưa thể thoái bớt vốn, cổ phiếu Vinamilk đã bất ngờ tăng kịch trần “trắng bên bán” phiên 13/1 lên mức 67.700 đồng/cp, cao nhất kể từ tháng 9/2023. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 140.000 tỷ đồng.

Về triển vọng, báo cáo mới đây của KBSV đánh giá kết quả kinh doanh của Vinamilk năm 2026 sẽ được cải thiện đáng kể nhờ cơ cấu sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh cao trong mọi phân khúc, từ trung cấp đến cao cấp. Ngoài ra, sự cải thiện trong thu nhập khả dụng của người lao động thông qua quy định về thuế TNCN mới, cũng như tác động từ hoạt động siết chặt thuế khoán và tái cấu trúc kênh phân phối dần được thích ứng, đem lại triển vọng tích cực.