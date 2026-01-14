Chứng khoán còn nhiều dư địa bứt phá, CEO TCBS chỉ ra loạt cơ hội đầu tư hấp dẫn năm 2026

Năm 2025 khép lại trong không khí đầy hứng khởi khi thị trường chứng khoán liên tục chinh phục những đỉnh cao mới trong lịch sử. Mức tăng khoảng 40% được xem là con số phi thường, điều mà không nhiều nhà đầu tư có thể hình dung vào thời điểm một năm trước. Dù vậy, điều này cũng đặt ra câu hỏi liệu đà tăng mạnh mẽ của thị trường trong năm 2025 có khiến dư địa tăng trưởng của năm 2026 bị thu hẹp.

Năm 2026 – năm bản lề của chu kỳ tăng trưởng mới

Chia sẻ tại Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026”, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - CEO TCBS cho rằng dù đã trải qua một năm bứt phá mạnh, thị trường vẫn còn nhiều cơ hội tăng trưởng trong năm 2026.

Theo bà, xu hướng tăng hiện nay không còn mang tính ào ạt, thiếu kiểm soát như các chu kỳ trước, mà được dẫn dắt bởi nền tảng cơ bản vững chắc cùng sự tham gia ngày càng tỉnh táo và có chọn lọc của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư hiện đã thích nghi với việc thị trường tăng trưởng, sau đó bước vào giai đoạn tích lũy, kiểm định các ngưỡng hỗ trợ và tái định giá trước khi thiết lập xu hướng mới. Thay vì những cú sụt giảm mạnh và đột ngột như trước đây, các nhịp điều chỉnh này là cần thiết và lành mạnh, tạo dư địa cho thị trường phát triển bền vững.

Bước sang năm 2026, bà Hiền cho rằng các động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ việc đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh và sự phục hồi rõ nét hơn của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Đây là những yếu tố quan trọng giúp củng cố nền tảng sản xuất – kinh doanh, đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, điều kiện then chốt để thị trường phát triển bền vững là chất lượng doanh nghiệp niêm yết. Nguồn cung hàng hóa được cải thiện đáng kể khi nhiều doanh nghiệp quy mô lớn lên sàn, song hành cùng nỗ lực nâng cao quản trị, tính minh bạch và năng lực quản trị rủi ro của nhóm doanh nghiệp hiện hữu. Với dự báo tăng trưởng lợi nhuận đạt mức 15–20%, chuyên gia đánh giá đây là mức kỳ vọng khá tích cực đối với thị trường.

Cùng với nền tảng tăng trưởng, thị trường được kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Sau thương vụ IPO của TCBS, thị trường IPO đang dần sôi động trở lại với nhiều doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn. Đồng thời, kỳ vọng về làn sóng IPO và M&A được cho là sẽ mang lại dòng vốn mới cho thị trường.

Vốn ngoại sẽ trở lại bền vững, vốn nội cần được khơi thông

Liên quan đến câu chuyện nâng hạng thị trường và dòng vốn ngoại, CEO TCBS cho rằng tác động của việc nâng hạng sẽ mang tính trung hạn, kéo dài trong nhiều năm thay vì tạo ra hiệu ứng ngay lập tức trong năm 2026.

Theo các ước tính, trong khoảng 5 năm, tổng dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam thông qua việc nâng hạng có thể đạt khoảng 25 tỷ USD. Riêng trong năm 2026, quy mô dòng vốn này được dự báo ở mức 2–6 tỷ USD, chủ yếu đến từ các quỹ đầu tư thụ động (ETF) và một phần dòng vốn chủ động.

Điểm tích cực là dòng vốn ngoại được chuyên gia kỳ vọng sẽ vào thị trường theo hướng ổn định và có lộ trình rõ ràng. Điều này phù hợp với diễn biến kỹ thuật của thị trường khi Việt Nam từng bước được đưa vào các bộ chỉ số, với rổ chỉ số mở rộng và sự tham gia của nhiều cổ phiếu bluechip hơn, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư thụ động một cách bền vững.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao tại các thị trường quốc tế, cùng với biến động tỷ giá, khiến chi phí vốn của nhà đầu tư nước ngoài không còn rẻ, buộc họ phải cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư tại Việt Nam so với thị trường bản địa. Do đó, dòng vốn ngoại được dự báo sẽ mang tính chọn lọc và thận trọng.﻿

Ở chiều ngược lại, yếu tố quan trọng hơn trong giai đoạn tới được xác định là việc khơi thông dòng vốn trong nước. Thực tế cho thấy tại các quốc gia đi trước như Malaysia hay Thái Lan, khi GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.000 USD, quy mô đầu tư và tài sản tài chính của người dân đã tăng mạnh, thậm chí gấp bốn lần. Việt Nam đang tiến rất nhanh tới ngưỡng này, đồng nghĩa với việc tỷ trọng tài sản tài chính trong nền kinh tế sẽ ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu thị trường phải có thêm nhiều công cụ tài chính để hấp thụ và dẫn dắt dòng vốn trong dân.

Diễn biến thanh khoản của thị trường trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Sáu tháng đầu năm, giá trị giao dịch bình quân chỉ khoảng 22.000 tỷ đồng mỗi phiên, nhưng trong sáu tháng cuối năm đã tăng lên khoảng 35.000 tỷ đồng mỗi phiên, đưa mức bình quân cả năm lên khoảng 30.000 tỷ đồng.

Thanh khoản cải thiện cho thấy thị trường không chỉ tăng về lượng mà còn có sự thay đổi về chất, phản ánh sự trở lại rõ nét của niềm tin từ nhà đầu tư trong nước, qua đó trở thành động lực quan trọng cho thị trường trong năm 2026.

VN-Index hướng tới mốc 2.000 điểm, cơ hội mở ra cho nhiều nhóm ngành

Theo dự báo của CEO TCBS, nếu xét trong kịch bản thị trường điều chỉnh định giá về mức khoảng P/E 13 lần trong tương lai, dư địa tăng trưởng của thị trường trong năm 2026 được đánh giá ở mức 15–20%. Theo đó, khả năng VN-Index tiến tới vùng 2.000 điểm như nhiều dự báo đưa ra hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, bà Hiền nhấn mạnh rằng điều quan trọng không nằm ở một con số cụ thể, mà ở cách nhà đầu tư tiếp cận thị trường. Cơ hội luôn tồn tại, kể cả khi thị trường điều chỉnh đi xuống, bởi đó chính là thời điểm phù hợp để tích lũy các tài sản đầu tư dài hạn. Mỗi nhà đầu tư cần chuẩn bị cho mình một danh mục tài sản hợp lý và đa dạng.

Từ góc nhìn phân bổ tài sản, nhà đầu tư cần tiếp cận thị trường một cách linh hoạt trong bối cảnh các loại tài sản tài chính ngày càng đa dạng, từ cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đến bất động sản. Tùy từng thời điểm, mỗi nhà đầu tư sẽ lựa chọn kênh phù hợp, song điều quan trọng là phải nâng cao hiểu biết, có sự chọn lọc và phân bổ danh mục hợp lý, bởi thị trường ngày càng phân hóa mạnh giữa các ngành.

Bước sang năm 2026, lãnh đạo TCBS gợi ý một số nhóm ngành có triển vọng tích cực gồm tài chính – ngân hàng với vai trò huyết mạch của nền kinh tế và năng lực quản trị rủi ro ngày càng cao. Các ngành năng lượng và sản xuất công nghiệp, hưởng lợi từ tăng trưởng GDP và đầu tư công; cùng lĩnh vực bán lẻ – tiêu dùng trong bối cảnh Việt Nam có dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực.

Với dự báo thị trường sẽ có những nhịp điều chỉnh đan xen, chuyên gia cho rằng việc đa dạng hóa danh mục, duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý để tận dụng các cơ hội tích lũy khi thị trường điều chỉnh được xem là cách tiếp cận phù hợp, giúp nhà đầu tư xây dựng tài sản một cách bền vững và ổn định hơn trong giai đoạn tới.