TCBS: Lợi nhuận năm 2025 đạt kỷ lục hơn 7.100 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 của TCBS tiếp tục vượt trội đạt 2.041 tỷ đồng, tăng gần 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2025 lợi nhuận trước thuế cả năm của công ty ghi nhận ở mức kỷ lục 7.109 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm và tăng gần 50% so với cả năm 2024.

Sau khi IPO và niêm yết thành công trên sàn chứng khoán vào tháng 10/2025, TCBS vững vàng ở vị trí công ty chứng khoán với vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường, đồng thời có hiệu quả sử dụng vốn hàng đầu thị trường và cao nhất trong 11 quý gần nhất, với tỷ suất sinh lời của của vốn chủ sở hữu (ROE) 16,7% và tỷ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA) đạt 8,4%.

Kết quả kinh doanh bứt phá trên đến từ cả bốn mảng kinh doanh trụ cột: Môi giới và lưu ký chứng khoán đột phá với thị phần môi giới quý 4/2025 tăng mạnh lên 9,0% trên sàn HOSE, cùng với đó, cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục dẫn đầu thị trường với số dư gần 44.000 tỷ đồng tại cuối năm 2025.

Mảng ngân hàng đầu tư cùng mảng phân phối trái phiếu và chứng chỉ quỹ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu và lợi thế cạnh tranh từ chuỗi giá trị toàn diện trong hệ sinh thái Techcombank.

Những con số ấn tượng này phản ánh hiệu quả của mô hình WealthTech, tận dụng tối ưu lợi thế hệ sinh thái và sức mạnh công nghệ, đặc biệt nhờ ứng dụng AI một cách linh hoạt và sâu rộng. TCBS mang đến dịch vụ tối ưu và nhanh chóng với chi phí hợp lý, đảm bảo bảo mật và quản trị rủi ro hiệu quả. Năm 2025, TCBS được công nhận rộng rãi trong nước và quốc tế bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, với các giải thưởng tiêu biểu như: “Best IPO” và “Most Innovative Use of Technology” từ FinanceAsia, “Best Digital Wealth Management Experience” tại Triple A Digital Awards 2025, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Kết quả kinh doanh năm 2025 vượt trội

Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán : Thu nhập mảng môi giới và lưu ký chứng khoán quý 4/2025 đạt 89 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, cả năm 2025 đạt 356 tỷ đồng tăng 63% so với năm ngoái. Số khách hàng mới tham gia giao dịch chứng khoán tăng mạnh vượt 64% so với năm 2024. Quý này, Công ty tiếp tục mở rộng thị phần môi giới cổ phiếu, giữ vững ở vị trí top 3 trên sàn HOSE và đánh dấu bước tiến đột phá khi đạt 9,0% thị phần, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2024 và top 2 trên sàn HNX đạt 8,85% thị phần, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2024. Thành công trên kết hợp từ chính sách miễn phí giao dịch Zero-fee, các chương trình thúc đẩy giao dịch và chất lượng dịch vụ ổn định – nhanh chóng, cụ thể trong năm 2025. Hơn nữa, với thế mạnh WealthTech, TCBS đã đưa vào vận hành thành công hệ thống KRX, nền tảng giao dịch mới, nâng cấp toàn diện về hạ tầng và công nghệ đáp ứng lượng lệnh lên tới 3 triệu lệnh/ngày và tăng tốc độ gửi lệnh của Gateway lên tới 15.000 lệnh/giây.

Mảng kinh doanh chứng quyền, năm 2025, TCBS lần đầu tiên chào bán phát hành hơn 24 mã chứng quyền với tổng giá trị chào bán hơn 350 tỷ đồng, mang lại nhiều lựa chọn tối ưu cho khách hàng.

Mảng phân phối chứng chỉ quỹ quý 4/2025 đạt hơn 4.500 tỷ đồng, đóng góp vào kết quả phân phối cả năm 2025 đạt hơn 23.300 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Năm 2025 đánh dấu sự ra đời và bứt phá của nền tảng Fundmart phân phối chứng chỉ quỹ thông minh hàng đầu Việt Nam, với 30 quỹ đầu tư được quản lý bởi các công ty quản lý quỹ uy tín như Techcom Capital, Dragon Capital, VinaCapital, SSI, VCB capital, và UOB chiếm gần 50% tổng giá trị tài sản (NAV) các quỹ nội thị trường.

Nền tảng Fundmart liên tục ra mắt các tính năng mới vượt trội, tiêu biểu trong quý 4/2025 là giới thiệu tính năng Kiểm thử tín hiệu mua tiên phong và duy nhất trên thị trường, thu hút hơn 22.000 nhà đầu tư, với mức độ truy cập nền tảng thường xuyên vượt 70.000 nhà đầu tư mỗi tháng.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán : Quý 4/2025, thu nhập từ lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của TCBS đạt 1.119 tỷ đồng đạt tăng trưởng 12% so với kỷ lục quý trước, và tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái; mang lại tổng thu nhập lãi của mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán năm 2025 đạt 3.664 tỷ đồng đóng góp 37% vào tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh và tăng trưởng 43% so với năm 2024.

Năm 2025, với việc thành công tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ và IPO, giữ tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,99 thấp hơn nhiều mức trần 2 lần của Ủy ban Chứng khoán, để lại nhiều dư địa tăng trưởng cho mảng cho vay ký quỹ.

Mảng ngân hàng đầu tư : Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu thuần 468 tỷ đồng trong quý 4/2025 tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu năm 2025 đạt 2.018 tỷ đồng tăng 50% so với năm 2024. Tổng giá trị phát hành trái phiếu năm 2025 đạt hơn 85.000 tỷ đồng, chiếm 38% thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dầu của TCBS trên thị trường.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu : Thu nhập thuần mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu quý 4/2025 đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu năm 2025 đạt 3.966 tỷ đồng, đóng góp 40% vào tổng doanh thu và tăng trưởng 42% so với năm ngoái.

Quý 4/2025, TCBS đã phân phối hơn 19.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến nhà đầu tư cá nhân tăng 32% so với quý trước, đóng góp vào tổng giá trị phân phối năm 2025 hơn 70.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch trái phiếu trực tuyến iConnect được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư với giá trị giao dịch năm đạt trên 21.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Tình hình tài chính Công ty: Tổng tài sản của TCBS tại 31/12/2025 đạt hơn 80.632 tỷ đồng, tăng 51% so với cuối năm 2024. Động lực tăng trưởng chính đến từ Cho vay ký quỹ và tăng đầu tư vào các tài sản tài chính nhằm tối ưu nguồn vốn.

Năm 2025, sau các đợt phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ và IPO, TCBS duy trì vững chắc vị thế công ty chứng khoán có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu số 1 thị trường, tiếp tục duy trì được thế mạnh nguồn vốn khi tỷ lệ Tổng nợ vay/Vốn chủ sở hữu duy trì ở mức an toàn 0,77 lần trong năm 2025.

Hệ số an toàn vốn CAR quý 4/2025 cao hơn 1,8 lần so mức yêu cầu tối thiểu 260%, đảm bảo dư địa an toàn cho tăng trưởng và các biến động thị trường.

Dấu ấn WealthTech trong năm 2025

Năm 2025 tiếp tục ghi dấu bước tiến vượt trội của TCBS trong hành trình theo đuổi chiến lược WealthTech, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ tài chính, AI ngày càng linh hoạt và có chiều sâu. Trong năm, TCBS đã đưa vào vận hành thành công hơn 1.350 dự án công nghệ, chứng minh năng lực vận hành mạnh mẽ, tốc độ đổi mới cao và khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu thị trường.

Năng lực bảo mật thông tin tiếp tục được khẳng định qua các chỉ số quốc tế ấn tượng: Microsoft Secure Score đạt 83,24/100 và AWS Foundation Security Best Practices đạt 90/100. Song song đó, hệ thống TCInvest ghi nhận hơn 138.000 tài khoản mở mới trong năm, nâng tổng số khách hàng cá nhân lên hơn 1,2 triệu, với trung bình gần 17 triệu lượt truy cập mỗi tháng, phản ánh mức độ gắn bó cao của nhà đầu tư với TCBS.

TCBS tiếp tục tạo dấu ấn trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm khách hàng và vận hành nội bộ. Nền tảng TCInvest được tích hợp AI tự động dịch đa ngôn ngữ (Anh, Nhật, Hàn, Trung), đánh dấu bước tiến quan trọng của TCBS trong việc nhanh chóng mở rộng dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Song song đó, TCBS đã sáng tạo và ra mắt các sản phẩm AI, nổi bật là AI Studio - đột phá mới trong phát triển AI hóa quy trình làm việc (Agentic workflows), Tự động hóa nhờ AI (Agentic automation) và AI agents, hiện được triển khai đồng bộ cho các nghiệp vụ vận hành tại Công ty. Việc tự động hóa và hơn nữa là AI hóa các khâu vận hành giúp TCBS tiết kiệm hàng nghìn giờ vận hành, đồng thời cho phép các đơn vị kinh doanh chủ động khai thác dữ liệu để kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến phát triển sản phẩm đầu tư. Nhờ thế, công ty vẫn duy trì được tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) năm 2025 ở mức 13,7%, giảm 0,5% so với 2024.

Đặc biệt, từ quý 4/2025, TCBS bắt đầu triển khai mô hình AI Agent trong phát triển phần mềm (AI Agentic Software Development) với mục tiêu nâng cao hiệu suất phát triển hệ thống, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và tăng cường độ ổn định của các nền tảng số. Sáng kiến này tạo nền tảng công nghệ vững chắc cho việc mở rộng quy mô hoạt động và cải tiến trải nghiệm khách hàng một cách bền vững trong dài hạn.

Những nỗ lực đổi mới công nghệ của TCBS trong năm 2025 đã được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận thông qua 18 giải thưởng trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và quản lý gia sản.