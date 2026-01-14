Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/1/2026

Tin doanh nghiệp

SBH - CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ : Công bố đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Vũ - thành viên Hội đồng quản trị.

HMD – Công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức: Ngày 23/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 12/02/2026.

SBM - CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh : Ngày 23/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 6/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MDA – CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh : Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Kim Liên đã bán 236.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.000 CP (tỷ lệ 0,08%). Giao dịch diễn ra trong ngày 07/01/2026.

HGT – CTCP Du lịch Hương Giang : Cổ đông lớn Công ty cổ phần Đầu tư Tân Tiến đã bán 300.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.151.200 CP (tỷ lệ 5,76%). Giao dịch được thực hiện ngày 29/12/2025.

NNT – CTCP Cấp nước Ninh Thuận : Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương đã mua 2.350.000 CP, qua đó trở thành cổ đông lớn. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.350.000 CP (tỷ lệ 24,76%). Giao dịch được thực hiện ngày 08/01/2026.

PXA – CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Lương Sơn đã mua 312.400 CP trong tổng số 500.000 CP đăng ký. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 355.400 CP (tỷ lệ 2,37%). Giao dịch diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 09/01/2026.

QNS – CTCP Đường Quảng Ngãi : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng đã mua 424.900 CP trong tổng số 1.000.000 CP đăng ký. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 35.221.146 CP (tỷ lệ 9,58%). Giao dịch diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến 09/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CTX – Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam : CTCP Xây dựng PENS đăng ký mua 3.800.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 6.610.633 CP (tỷ lệ 8,38%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/01/2026 đến 29/01/2026.

ABW – CTCP Chứng khoán An Bình : Tập đoàn Geleximco – CTCP đăng ký bán 46.379.517 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 46.379.517 CP (tỷ lệ 45,85%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/01/2026 đến 13/02/2026.

QNS – CTCP Đường Quảng Ngãi : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 35.221.146 CP (tỷ lệ 9,58%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/01/2026 đến 13/02/2026.