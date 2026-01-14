Novaland bảo lãnh cho khoản vay tối đa 2.320 tỷ đồng của công ty con

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc cam kết nghĩa vụ đối với khoản vay của công ty con là Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Cụ thể, Địa ốc Ngân Hiệp được MB cấp hạn mức tín dụng tối đa là 2.320 tỷ đồng và dư nợ tại mọi thời điểm tối đa 1.720 tỷ đồng.

Mục đích của khoản vay nhằm đầu tư, xây dựng, phát triển Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1- Hồ Tràm và Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2- Hồ Tràm tại xã Hồ Tràm, TP.HCM; các hoạt động đầu tư khác đã thực hiện liên quan đến chiến lược phát triển của công ty.

Novaland sẽ hỗ trợ Địa ốc Ngân Hiệp thực hiện quản lý, tư vấn và phát triển 2 dự án nêu trên. Trong trường hợp hai dự án phát sinh tăng nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định của pháp luật, Novaland cam kết hỗ trợ tài chính để Địa ốc Ngân Hiệp nộp bổ sung.

Phối cảnh Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1- Hồ Tràm

Tính đến ngày 30/9/2025, Địa ốc Ngân Hiệp đang là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu 99,98% và tỷ lệ quyền biểu quyết lên đến 99,99%.

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland đã có văn bản báo cáo về kết quả chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD thành cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 31/12/2025, Novaland thực hiện chuyển đổi 133 trái phiếu thành 20,8 triệu cổ phiếu, tổng giá trị chuyển đổi (theo mệnh giá điều chỉnh) là hơn 747 tỷ đồng.Tỷ lệ chuyển đổi là một trái phiếu nhận 156.018 cổ phiếu, tương đương giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu.

Cũng trong ngày 31/12/2025, Novaland đã hoàn tất phát hành gần 163,7 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho khoản nợ tổng giá trị hơn 2.577 tỷ đồng. Giá phát hành là 15.746,667 đồng/cổ phiếu, tương đương cứ 15.746,667 đồng của khoản nợ sẽ đổi thành 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu nêu trên được phân phối trực tiếp cho hai chủ nợ gồm Công ty CP Novagroup (gần 156,6 triệu cổ phiếu) và Công ty CP Diamond Properties (gần 7,1 triệu cổ phiếu).

Cả hai, doanh nghiệp trên đều đang là cổ đông của NVL và đều có mối liên hệ với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

Như vậy, tổng cộng cả hai phương án nêu trên, Novaland đã phát hành hơn 184,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho các khoản nợ trị giá hơn 3.324 tỷ đồng. Đồng thời, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ hơn 20.476 tỷ đồng lên hơn 22.320 tỷ đồng.