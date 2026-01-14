FPT công bố thành lập FPT Israel, cam kết cùng Việt Nam làm chủ công nghệ lõi

Ngày 13/01/2025, Tập đoàn FPT công bố thành lập FPT Israel, tầm nhìn trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ hàng đầu, kết nối hệ sinh thái startup. Việc thành lập này mở rộng hiện diện quốc tế của tập đoàn tại một trong những thủ phủ công nghệ thế giới, góp phần cùng Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền Việt Nam, hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quyết định 1131/QĐ-TTg.

FPT công bố chính thức thành lập FPT Israel - cam kết cùng Việt Nam làm chủ công nghệ lõi

Tại Việt Nam, lễ công bố thành lập có sự tham dự của ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đồng chí Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm - Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA); Ngài Yaron Mayer - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam; Ông Nguyễn Kỳ Sơn - Đại sứ được bổ nhiệm của Việt Nam tại Israel; Ông Chen Peretz - Tham tán Kinh tế, Trưởng Cơ quan Kinh tế Israel tại Việt Nam, cùng đại diện Hiệp hội Dữ liệu Việt Nam, các Lãnh đạo Bộ, ngành, hiệp hội. Tại Israel, ông Ofer Fohrer - Phó Cục trưởng, kiêm Trưởng Ban Xúc tiến xuất khẩu và đầu tư, Cục Ngoại Thương - Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, đại diện Cục an ninh mạng Quốc gia Israel cùng các đại diện hiệp hội và đông đảo doanh nghiệp công nghệ và đối tác của FPT tham dự.

Tại sự kiện, Tập đoàn FPT công bố thành lập FPT Israel với định hướng mở rộng hiện diện tại một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đặc biệt có thế mạnh về các lĩnh vực công nghệ lõi, phù hợp với định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược của Việt Nam nói chung và FPT nói riêng.

Thành lập FPT Israel, Tập đoàn FPT hướng tới mục tiêu hợp tác cùng phát triển, giao lưu công nghệ, xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), bắt kịp xu hướng công nghệ phục vụ khách hàng toàn cầu, tập trung vào các công nghệ chiến lược quốc gia như: trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng (Cybersecurity), Chip bán dẫn…

Đây cũng là một trong những bước đi cụ thể, khẳng định cam kết của Tập đoàn FPT trong việc đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, góp phần nâng cao năng lực khoa học – công nghệ và vị thế doanh nghiệp Việt trên trường toàn cầu, khai thác sức mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, hợp tác đồng kiến tạo các sản phẩm “Make in Vietnam” phục vụ các bài toán cho Việt Nam và thị trường quốc tế.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT gợi nhắc những câu chuyện lịch sử giữa Việt Nam cùng Israel và chia sẻ: “Việt Nam và Israel đến nay có những điểm tương đồng sâu sắc trong lịch sử phát triển, đó là khát vọng phát triển, niềm tin mạnh mẽ rằng giáo dục và công nghệ chính là chìa khóa để một quốc gia vươn lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định Việt Nam phải sánh vai với các cường quốc năm châu bằng con đường giáo dục và tri thức.

Ngày nay, tinh thần đó tiếp tục được hiện thực hóa bằng chiến lược phát triển dựa trên khoa học – công nghệ, trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Quyết định 1131/QĐ-TTg với trọng tâm là mục tiêu phát triển và làm chủ công nghệ chiến lược gồm AI, an ninh mạng, chip bán dẫn… Chính vì vậy, với việc thành lập FPT Israel – quốc gia khởi nghiệp, để chúng tôi học hỏi tinh thần sáng tạo, tiếp cận giáo dục tiên tiến, mở rộng hợp tác sâu rộng và phát triển, làm chủ công nghệ lõi”.

Chia sẻ trong lễ công bố, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: “Chủ trương “Make in Viet Nam” giai đoạn 2026-2030 đã nhấn mạnh tinh thần: thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt. “Dẫn dắt” - không phải để dẫn đầu bằng mọi giá, mà để dẫn dắt ở những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế, có nhu cầu thực tiễn, có khả năng tạo khác biệt và tạo giá trị bền vững. ﻿ FPT là một trong những doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiên phong, mở lối thị trường nước ngoài, và FPT Israel là bước tiếp theo, thể hiện quyết tâm vươn lên ở những “đỉnh cao” công nghệ.

Ngài Yaron Mayer - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam

Ngài Yaron Mayer - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam nhấn mạnh: “Sự kiện này thể hiện tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và khát vọng vươn ra toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Israel luôn rộng mở và chào đón các đối tác đến từ Việt Nam, những người cùng chia sẻ cam kết về đổi mới sáng tạo, công nghệ và tạo dựng giá trị lâu dài”.

Trong khuôn khổ sự kiện, FPT đã giới thiệu các đối tác công nghệ tiên tiến tại Israel, hướng tới mở rộng hệ sinh thái giải pháp công nghệ cao tại nhiều lĩnh vực trọng điểm như trong lĩnh vực giáo dục (Enabley), lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (CropX), lĩnh vực an ninh mạng (Cyabra và CyberproAI), lĩnh vực mật mã lượng tử - Quantum encryption (BATM Advanced Communications Ltd), lĩnh vực Điện toán lượng tử - Quantum Computing (Classiq), lĩnh vực bán dẫn (AsicSValue), mở rộng kinh doanh (NAOR Group).

Israel được mệnh danh là “Quốc gia khởi nghiệp” (Startup Nation) và là một trong những trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Ngành công nghệ cao chiếm một phần rất lớn trong nền kinh tế Israel, quốc gia này được xếp hạng 14/139 quốc gia trên thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo.