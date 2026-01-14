Sonadezi không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, MCK: SNZ, sàn UPCoM) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Cụ thể, Theo danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)- Chi nhánh TP.HCM lập ngày 8/10/2025, Sonadezi có 470 cổ đông.

Trong đó, cổ đông lớn nhất là UBND tỉnh Đồng Nai sở hữu 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 469 cổ đông còn lại sở hữu 0,46% vốn điều lệ (gồm Sonadezi đang sở hữu 8.200 cổ phiếu quỹ).

Ảnh minh họa

Như vậy, Sonadezi không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, cụ thể là không có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, Nhà nước sẽ giữ nguyên tỷ lệ sở hữu là 99,54% tại Sonadezi đến năm 2025.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai và Thủ tướng Chính phủ đang xem xét, quyết định lộ trình cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, bao gồm Sonadezi.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Sonadezi mang về doanh thu thuần hơn 5.066,7 tỷ đồng, tăng 20,9% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.670,4 tỷ đồng, tăng 39,4%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Sonadezi tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức hơn 22.150,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 2.241,7 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận gần 5.379,9 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 10.623,3 tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 3.689,9 tỷ đồng, chiếm 34,7% tổng nợ.