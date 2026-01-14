Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán 'rơi' khỏi đỉnh lịch sử

14-01-2026 - 18:14 PM | Thị trường chứng khoán

VN-Index rời khỏi vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm, khi áp lực chốt lời tại các cổ phiếu vốn hóa lớn gia tăng.

Dù chỉ số chính có thời điểm tiến sát mốc 1.920 điểm trong phiên sáng, nhưng không giữ được đà hưng phấn và đóng cửa dưới ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Mức giảm không quá lớn về mặt điểm số, song bức tranh bên trong thị trường cho thấy sự phân hóa rõ nét.

Áp lực lớn nhất trong phiên đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản , đặc biệt là các mã thuộc “họ” Vingroup. Sau nhiều phiên đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, VIC và VHM đồng loạt quay đầu giảm sâu khiến nỗ lực giữ mốc 1.900 điểm nhanh chóng thất bại. Đà điều chỉnh của nhóm trụ kéo theo sắc đỏ lan rộng trong toàn ngành bất động sản, với hàng loạt cổ phiếu giảm giá như DXG, PDR, DIG, GEX, KDH…

Sắc đỏ áp đảo trong nhóm bất động sản.

Không chỉ bất động sản, nhóm ngân hàng - tâm điểm hút tiền trong thời gian qua - cũng ghi nhận áp lực chốt lời rõ rệt. Nhiều mã như VPB, HDB, TCB, MBB, ACB đồng loạt lùi bước. Trụ cột VCB cũng thu hẹp đà tăng, trong khi đó, BID trở thành điểm sáng khi kết phiên ở mức trần 54.500 đồng/cổ phiếu.

Nhóm dầu khí cũng nổi lên với PLX, PVC, OIL tăng trần. GAS, BSR, PVS duy trì đà tăng tốt, góp phần kìm hãm đà giảm của chỉ số.

Bên cạnh dầu khí, một số nhóm khác như tiêu dùng và chứng khoán cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. VNM bứt phá mạnh và trở thành một trong những mã kéo điểm tốt nhất thị trường, trong khi SSI, HCM, VIX duy trì sắc xanh nhờ dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động sôi động.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,49 điểm (0,45%) xuống 1.894,44 điểm. HNX-Index tăng 0,47 điểm (0,19%) lên 253,32 điểm. UPCoM-Index tăng 1,65 điểm (1,34%) lên 124,89 điểm.

Thanh khoản tiếp tục đạt mức cao, giá trị giao dịch HoSE trên 46.000 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 420 tỷ đồng, tập trung xả tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, MSN, VRE, VJC, CTG, HDB, HPG…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

