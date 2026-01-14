Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại bán ròng trong phiên VN-Index rung lắc, ngược dòng tung hơn 400 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips

14-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 409 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán ghi nhận biến động mạnh trong phiên 14/1. VN-Index cuối phiên thu hẹp đà giảm với mức điều chỉnh 8,5 điểm tại 1.894 điểm. Thanh khoản duy trì mức cao với giá trị giao dịch trên HOSE vọt lên hơn 46.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 451 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 210 tỷ đồng. Theo sau, SSI là mã tiếp theo được gom mạnh 193 tỷ đồng. Ngoài ra, FPT và VIC cũng được mua lần lượt 121 và 115 tỷ đồng.

Ngược lại, VHM là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 269 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MSN và VRE cũng bị "xả" 196 tỷ đồng và 149 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 102 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 52 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 36,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, SHS, HUT.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 17 tỷ đồng; theo sau VNR bị bán 2 tỷ, DTD, TNG, IVS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 60 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 5 tỷ đồng. Theo sau, QNS và TIN cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 45 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại VEA, ABW,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

