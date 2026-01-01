Cổ phiếu "gã khổng lồ" ngành logistics "tím lịm" sau khi đánh tiếng thoái vốn Nhà nước, vốn hóa chạm ngưỡng 3 tỷ USD

Bất chấp thị trường chung rung lắc mạnh, cổ phiếu MVN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) ngược dòng bứt phá mạnh. Đà tăng kịch trần lên giá 64.200 đồng/cp đưa vốn hóa của VIMC chạm ngưỡng 77.000 tỷ đồng (~3,08 tỷ USD), tương đương tăng thêm hơn 10.000 tỷ chỉ sau một phiên giao dịch.

Thanh khoản của MVN cũng cải thiện với hơn 87.600 cổ phiếu được sang tay, cao gấp khoảng 5 lần mức bình quân 1 năm. Thực tế, mã này vốn có thanh khoản thấp do cơ cấu cổ đông cổ đặc, với tỷ lệ sở hữu hiện tại của Nhà nước lên tới gần 99,47%.

Cổ phiếu VIMC “cháy hàng” sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch thoái vốn Nhà nước. Theo thư mời tư vấn tăng vốn điều lệ phát hành ngày 10/1, VIMC dự kiến thực hiện tăng vốn và từng bước giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống còn 65%, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm. Hiện vốn điều lệ của VIMC đạt hơn 12.005 tỷ đồng, trong đó Nhà nước đang nắm giữ 99,469%.

Đây được xem là một trong những doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên công khai kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước kể từ khi Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước được ban hành.

Đồng thời, doanh nghiệp Tổng Công ty sẽ tiến hành thuê tổ chức tư vấn nhằm chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và đăng ký niêm yết tại sàn HOSE.

Hiện VIMC vẫn chưa đủ điều kiện để được công nhận là công ty đại chúng do chưa đáp ứng điều kiện về lượng cổ phần tự do chuyển nhượng, cụ thể là yêu cầu tối thiểu 10% cổ phiếu phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

VIMC (tên cũ là Vinalines) được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ với sứ mệnh là doanh nghiệp nòng cốt, chủ lực của ngành hàng hải Việt Nam. Công ty định hướng phát triển kinh doanh 3 lĩnh vực gồm vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải. Trong đó, lĩnh vực cảng biển đặc biệt là vận tải container đóng vai trò cốt lõi.

VIMC là đơn vị sở hữu đội tàu lớn nhất cả nước và đóng vai trò vận tải quan trọng của nền kinh tế. Đội tàu của Vinalines hiện đang chiếm tới 25% tổng dung tích đội tàu trong cả nước, trong đó có những loại tàu hàng rời cỡ lớn đến 73.000 DWT, hàng năm chuyên chở 60% hàng hóa xuất và nhập khẩu vào Việt Nam, góp phần vào việc mở rộng giao thương của Việt nam tới rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Công ty hiện có 34 doanh nghiệp thành viên, trong đó sở hữu cổ phần của 16 doanh nghiệp cảng biển, quản lý khai thác hơn 13.000 m cầu bến (chiếm khoảng 30% tổng số m cầu bến quốc gia). Một số cảng trọng điểm của cả nước có thể kể đến như cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn, cảng Đà Nẵng và cảng Quy Nhơn.