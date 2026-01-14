BIDV chào bán riêng lẻ huy động hơn 10.000 tỷ đồng, SCIC, Dragon Capital, KIM, SSIAM, Manulife… đăng ký mua

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BIDV dự kiến chào bán 264,07 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã BID) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến các nghị quyết của hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Cụ thể, BIDV dự kiến chào bán 264,07 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành này đạt khoảng 10.272 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số tiềnthu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được BIDV dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng trong năm 2026.

Đối tượng tham gia là 33 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia cho thấy sự hiện diện của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư lớn trên thị trường như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nhóm quỹ liên quan Dragon Capital, Darasol Investments Limited, KIM, SSIAM, Manulife…

SSI là đơn vị tư vấn và thu xếp cho thương vụ phát hành riêng lẻ của BIDV, thu hút sự quan tâm của nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm và tổ chức Nhà nước. Việc một thương vụ quy mô lớn có thể huy động được nguồn vốn từ tập hợp nhà đầu tư đa dạng như vậy cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của thị trường vốn trong việc dẫn vốn dài hạn cho hệ thống ngân hàng.

