Tập đoàn Lộc Trời có Tổng Giám đốc mới

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (MCK: LTG, sàn UPCoM) vừa công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự cấp cao của công ty.

Theo đó, Tập đoàn Lộc Trời quyết định bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư (SN 1981) giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 12/1/2026. Trước khi được bổ nhiệm, ông Dư đang giữ chức vụ Giám đốc vận hành.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Phú giữ chức vụ Giám đốc Tài chính cũng kể từ ngày 12/1/2026. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ông Phú được tuân theo sự phân công của công ty, quy định cụ thể theo quy chế quy định hiện hành của công ty và pháp luật.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Lộc Trời đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Hoàng kể từ thời điểm 16h ngày 12/1/2026.

Được biết, ông Hoàng từng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Lộc kể từ ngày 1/9/2015, đến ngày 16/10/2024, ông được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Duy Thuận.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, mới đây Tập đoàn Lộc Trời đã công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Thanh Tùng.

Được biết, ông Tùng xin từ nhệm vì lý do cá nhân. Đơn từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng đầu tháng 11/2025, Tập đoàn Lộc Trời đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua giao dịch giữa công ty với người liên quan.

Theo đó, Tập đoàn Lộc Trời dự kiến vay Công ty CP Nông sản Lộc Trời với hạn mức 200 tỷ đồng và Công ty CP Giống cây trồng Lộc Trời hạn mức 50 tỷ đồng.

Các khoản vay có thời hạn 1 năm, lãi suất 5,5%/năm. Mục đích vay nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi tiết theo từng khế ước nhận nợ.