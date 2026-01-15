Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Lộc Trời có Tổng Giám đốc mới

15-01-2026 - 11:07 AM | Thị trường chứng khoán

Tập đoàn Lộc Trời vừa bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư vào vị trí Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Tấn Hoàng kể từ ngày 12/1/2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (MCK: LTG, sàn UPCoM) vừa công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự cấp cao của công ty.

Theo đó, Tập đoàn Lộc Trời quyết định bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư (SN 1981) giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 12/1/2026. Trước khi được bổ nhiệm, ông Dư đang giữ chức vụ Giám đốc vận hành.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Phú giữ chức vụ Giám đốc Tài chính cũng kể từ ngày 12/1/2026. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ông Phú được tuân theo sự phân công của công ty, quy định cụ thể theo quy chế quy định hiện hành của công ty và pháp luật.

Tập đoàn Lộc Trời có Tổng Giám đốc mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Lộc Trời đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Hoàng kể từ thời điểm 16h ngày 12/1/2026.

Được biết, ông Hoàng từng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Lộc kể từ ngày 1/9/2015, đến ngày 16/10/2024, ông được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Duy Thuận.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, mới đây Tập đoàn Lộc Trời đã công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Thanh Tùng.

Được biết, ông Tùng xin từ nhệm vì lý do cá nhân. Đơn từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng đầu tháng 11/2025, Tập đoàn Lộc Trời đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua giao dịch giữa công ty với người liên quan.

Theo đó, Tập đoàn Lộc Trời dự kiến vay Công ty CP Nông sản Lộc Trời với hạn mức 200 tỷ đồng và Công ty CP Giống cây trồng Lộc Trời hạn mức 50 tỷ đồng.

Các khoản vay có thời hạn 1 năm, lãi suất 5,5%/năm. Mục đích vay nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi tiết theo từng khế ước nhận nợ.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gã khổng lồ viễn thông, công nghệ của Việt Nam "nổi sóng", giá trị công ty cao kỷ lục hơn 13 tỷ USD

Gã khổng lồ viễn thông, công nghệ của Việt Nam "nổi sóng", giá trị công ty cao kỷ lục hơn 13 tỷ USD Nổi bật

Loạt dự án tỷ USD bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ, doanh nghiệp dầu khí nào sẵn sàng "đón sóng"?

Loạt dự án tỷ USD bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ, doanh nghiệp dầu khí nào sẵn sàng "đón sóng"? Nổi bật

“Ém” thông tin trái phiếu, hai doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt

“Ém” thông tin trái phiếu, hai doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt

10:37 , 15/01/2026
Cổ đông GELEX Electric (GEE) nhận cổ phiếu và cổ tức tiền mặt lên tới 130%

Cổ đông GELEX Electric (GEE) nhận cổ phiếu và cổ tức tiền mặt lên tới 130%

10:37 , 15/01/2026
Hãng bay “xanh” của Việt Nam từ thua lỗ đến lãi lập đỉnh lịch sử

Hãng bay “xanh” của Việt Nam từ thua lỗ đến lãi lập đỉnh lịch sử

10:20 , 15/01/2026
Thế Giới Di Động 'đón' hơn 1.500 nhân sự cũ quay lại làm việc sau giai đoạn thu hẹp quy mô

Thế Giới Di Động 'đón' hơn 1.500 nhân sự cũ quay lại làm việc sau giai đoạn thu hẹp quy mô

10:19 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên