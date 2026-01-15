Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân khiến VN-Index mất hơn 42 điểm chỉ trong buổi sáng

Tiếp nối đà điều chỉnh mạnh của phiên 14-1, thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng 15-1 trong trạng thái chịu áp lực chốt lời lớn trên diện rộng. Lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup, nhóm ngân hàng và các mã có vốn nhà nước, đã kéo VN-Index giảm hơn 42 điểm, lùi sâu về mốc 1.851 điểm. Chỉ số VN30 cũng mất trên 40 điểm, còn 2.026 điểm; trong khi HNX-Index giảm 2,58 điểm, xuống 557,06 điểm.

Những cổ phiếu vốn hoá lớn khác như BVH, VNM, HPG, STB... xanh điểm không "cứu" được cả thị trường chung.

Dù thị trường điều chỉnh sâu, thanh khoản trong phiên sáng vẫn duy trì ở mức cao. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt xấp xỉ 21.000 tỉ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện mạnh mẽ, song chủ yếu tập trung vào hoạt động bán chốt lời.

Ở chiều ngược lại, lực cầu bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để cân bằng lại thị trường trong ngắn hạn. Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng phiên thứ ba liên tiếp, với giá trị hơn 1.200 tỉ đồng, góp phần gia tăng áp lực giảm điểm trong bối cảnh tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.



Nhiều cổ phiếu dòng ngân hàng bắt đầu điều chỉnh sau nhiều ngày tăng trần liên tiếp

Trên các diễn đàn và hội nhóm chứng khoán, không khí lo lắng bao trùm khi nhiều nhà đầu tư vừa giải ngân vào cổ phiếu ngân hàng, dầu khí trong phiên trước đã nhanh chóng rơi vào trạng thái thua lỗ tạm thời. Thậm chí, không ít nhà đầu tư cá nhân vừa cắt lỗ cổ phiếu bất động sản, chuyển sang nhóm ngân hàng và chứng khoán với kỳ vọng "đón sóng", nhưng lại đối mặt với tình trạng lỗ kép khi thị trường quay đầu điều chỉnh mạnh.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động về diễn biến thị trường sáng 15-1, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng nhịp giảm hiện tại chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng quá nhanh. "Chỉ trong khoảng hai tuần giao dịch đầu năm 2026, VN-Index đã liên tục lập đỉnh lịch sử, vượt xa kỳ vọng ban đầu là mốc 1.800 điểm và thậm chí có thời điểm vượt ngưỡng 1.900 điểm" - ông phân tích.

Theo ông Khánh, đà tăng của thị trường năm nay có nhiều điểm khác biệt so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những yếu tố tích cực là xu hướng mua ròng trở lại của nhà đầu tư nước ngoài, cùng với sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản. Nhiều phiên giao dịch ghi nhận giá trị khớp lệnh gần 2 tỉ USD, thậm chí có những phiên riêng sàn HOSE đạt trên 40.000 tỉ đồng, phản ánh dòng tiền đang quay trở lại thị trường một cách mạnh mẽ và bền vững hơn.

"Hiện tượng 'xanh vỏ đỏ lòng' tuy vẫn còn nhưng đã giảm đáng kể. Khác với nửa cuối năm 2025 khi thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, năm nay dòng tiền đã lan tỏa tốt hơn, đặc biệt sang nhóm tài chính – ngân hàng. Đây là yếu tố quan trọng giúp xu hướng thị trường trở nên bền vững hơn. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định và phân bổ đồng đều, các nhịp điều chỉnh như hiện nay chỉ mang tính ngắn hạn, còn xu hướng trung và dài hạn vẫn tích cực" – ông Khánh nhận định.

Nhìn rộng hơn về cơ hội đầu tư trong năm 2026, ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, cho rằng thị trường vẫn còn nhiều câu chuyện hấp dẫn để kỳ vọng.

Theo ông, nhóm cổ phiếu khu công nghiệp đã bị "bỏ quên" trong suốt năm 2025 do chịu tác động từ các lo ngại liên quan đến thuế quan. Sang năm 2026, khi những rủi ro này không còn quá tiêu cực và dòng vốn FDI có dấu hiệu quay trở lại, thị trường nhiều khả năng sẽ tái định giá nhóm ngành này, nhất là khi nền tảng lợi nhuận vẫn duy trì ổn định.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu xuất khẩu cũng đang ở vùng giá tương đối hấp dẫn, với triển vọng phụ thuộc vào từng doanh nghiệp, mặt hàng và thị trường xuất khẩu cụ thể. Ngoài ra, nhóm dầu khí tiếp tục được đánh giá là điểm sáng tiềm năng, khi các doanh nghiệp như PVD, PVS được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư công và các dự án năng lượng trong năm 2026.