Cổ đông Nhà nước quyết tâm thoái bớt vốn Vinamilk giữa lúc cổ phiếu “bốc đầu” lên đỉnh 4 năm

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC vừa đăng ký bán 1,45 triệu cổ phiếu VNM (tỷ lệ 0,069% vốn) của Vinamilk nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ 19/1 đến 17/2. Trước đó, cổ đông này đã bán bất thành số cổ phiếu trên từ ngày 10/12/2025 đến 8/1/2026 do biến động thị trường.

Đầu tư SCIC do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ. Tại Vinamilk, SCIC hiện là cổ đông lớn nhất với gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn.

Cổ đông Nhà nước quyết tâm thoái bớt vốn tại Vinamilk trong bối cảnh cổ phiếu đầu ngành sữa đang tăng bốc đầu. Từ đầu năm 2026, thị giá VNM đã tăng 16% lên mức 71.000 đồng/cp, cao nhất trong hơn 4 năm, kể từ tháng 11/2021. Vốn hóa thị trường tương ứng gần 150.000 tỷ đồng.

Trước khi cổ phiếu tăng mạnh, Vinamilk đã có biến động lớn trong cơ cấu cổ đông vào cuối năm ngoái khi F&N Dairy Investments thông báo đạt thỏa thuận mua lại hơn 96 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6% tổng số cổ phần Vinamilk từ JC&C (công ty mẹ của Platinum Victory).

Giá trị thương vụ khoảng 6.000 tỷ đồng, tương đương 228 triệu USD. Sau thương vụ, tỷ lệ sở hữu của nhóm Fraser & Neave (F&N) tại Vinamilk sẽ tăng lên xấp xỉ 25%, là cổ đông lớn thứ 2 sau SCIC.

Về triển vọng, báo cáo mới đây của KBSV đánh giá kết quả kinh doanh của Vinamilk năm 2026 sẽ được cải thiện đáng kể nhờ cơ cấu sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh cao trong mọi phân khúc, từ trung cấp đến cao cấp.

Ngoài ra, sự cải thiện trong thu nhập khả dụng của người lao động thông qua quy định về thuế TNCN mới, cũng như tác động từ hoạt động siết chặt thuế khoán và tái cấu trúc kênh phân phối dần được thích ứng, đem lại triển vọng tích cực.