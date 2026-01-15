KienlongBank báo lãi ròng gần 1.900 tỷ đồng năm 2025, cổ phiếu KLB “bùng nổ” trong phiên chào sàn HoSE

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; HoSE: KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 với kết quả kinh doanh khởi sắc.

Cụ thể, trong kỳ, thu nhập lãi từ cho vay khách hàng đem về 2.243 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong khi, chi phí trả lãi tiền gửi chỉ tăng 18,55%, lên 1.186 tỷ đồng. Nhờ đó, thu nhập lãi thuần – mảng kinh doanh cốt lõi của nhà băng tăng mạnh 33,13%, đạt 1.056 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ mang về 425,4 tỷ đồng và hoạt động khác đóng góp 129,8 tỷ đồng, đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả, KienlongBak báo lãi sau thuế quý 4/2025 đạt 628 tỷ đồng, tăng 123,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế cả năm 2025, Kienglongbank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 3.767 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm trước (3.191 tỷ đồng). Hoạt động dịch vụ đem về 897,7 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về 88,4 tỷ đồng, hoạt động khác đem về 409,1 tỷ đồng, tất cả đều tăng trưởng tích cực.

Kết thúc năm tài chính 2025, KienlongBank báo lãi sau thuế đạt 1.856 tỷ đồng, tăng hơn 109% so với năm trước.

Tính đến thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 103.302 tỷ đồng, tăng 12,7% so với hồi đầu năm, tương ứng tăng hơn 11.126 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 71.587 tỷ đồng, tăng 16,53%.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của KienlongBankd được đưa về mức dưới 2% trước thời điểm kết thúc năm tài chính 2025.

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng của nhà băng tiếp tục được cải thiện rõ rệt khi tổng nợ xấu của KienlongBank tính đến cuối năm 2025 là 1.334 tỷ đồng, giảm 7,59% so với hồi đầu năm.

Trong đó, Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 3,24% lên 239,1 tỷ đồng; Nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 176,05% lên 470,2 tỷ đồng; Đặc biệt, Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) sụt giảm mạnh 25,43%, xuống 625,4 tỷ đồng.

Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của nhà băng giảm mạnh từ mức 2,02% hồi đầu năm, xuống 1,86% ở thời điểm kết thúc năm tài chính 2025.

Trên thị trường chứng khoán, ngày 15/1/2026, hơn 586 triệu cổ phiếu KLB của KienlongBank chính thức niêm yết trên sàn HoSE - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà băng này.

Kết phiên sáng 15/01, giá cổ phiếu KLB ở mức 17.150 đồng/cổ phiếu, tăng 5,86% so với tham chiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 1,5 triệu đơn vị.

Đà tăng trong phiên sáng 15/1 của cổ phiếu KLB kéo vốn hóa thị trường của KienlongBank lên mức gần 10.000 tỷ đồng.