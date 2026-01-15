VN-Index giảm sâu sau đợt tăng mạnh, cổ phiếu có vốn nhà nước có còn dẫn sóng?

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay là sự đảo chiều chóng mặt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã ngân hàng quốc doanh, khiến chỉ số chính trồi sụt với biên độ cực lớn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15-1, VN-Index giảm 29,64 điểm (tương đương 1,56%), lùi về mốc 1.864,80 điểm. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của thị trường khi trước đó, áp lực bán tháo ồ ạt đã có lúc nhấn chìm chỉ số xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.845,95 điểm, tương đương mức giảm gần 50 điểm so với tham chiếu.

Gây áp lực lớn cho thị trường ngoài nhóm cổ phiếu Vingroup, còn có nhóm cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước, những "công thần" từng kéo thị trường vượt đỉnh 1.900 điểm. Theo đó, cổ phiếu BID (BIDV) gây sốc khi giảm kịch sàn 7% về mức 50.700 đồng sau chuỗi 7 phiên tăng nóng liên tiếp. Các "anh cả" khác cũng không thoát khỏi đà giảm sâu: VCB (Vietcombank) giảm 5,4%, CTG (VietinBank) giảm 3,5%. Bên cạnh đó, nhóm dầu khí ghi nhận mã GAS giảm 3,7%.

Thị trường cổ phiếu phân hóa mạnh trong phiên ngày 15-1

Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn xám xịt. Khi VN-Index lùi sâu về vùng 1.840 điểm, dòng tiền bắt đáy đã nhập cuộc quyết liệt, nhắm vào các cổ phiếu chưa tăng nóng trong rổ VN30.

Nổi bật là sự bứt phá của PLX (Petrolimex), STB (Sacombank), HDB (HDBank) các mã này cùng hai cùng tăng vọt lên mức giá trần. Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp BCM (Becamex) tiếp tục tăng 6,1%, hay ông lớn Hóa chất Đức Giang DGC tăng 5,3%, VNM (Vinamilk) tăng gần 5% cũng góp công lớn kìm hãm đà rơi của chỉ số.

Ngoài ra, sắc tím (tăng trần) còn xuất hiện lác đác tại các nhóm ngành như bảo hiểm, điện, viễn thông, cho thấy dòng tiền vẫn đang luân chuyển tìm kiếm cơ hội chứ không rút bỏ khỏi thị trường.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức rất cao, cho thấy sự sôi động của dòng tiền trong giai đoạn này. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 40.920,8 tỉ đồng, với hơn 1,23 tỉ cổ phiếu được sang tay.

Về giao dịch của khối ngoại, sau khi bán ròng hơn 1.200 tỉ đồng vào cuối phiên sáng, đà bán đã thu hẹp đáng kể trong phiên chiều. Kết phiên, nhà đầu tư nước ngoài chỉ còn bán ròng 839,03 tỉ đồng trên sàn HoSE (bán ra 4.558 tỉ và mua vào 3.719 tỉ).

Độ rộng thị trường cuối phiên ghi nhận sự giằng co nhưng không quá tiêu cực với 177 mã tăng và 147 mã giảm. Việc số mã tăng vẫn nhỉnh hơn số mã giảm trong một phiên chỉ số "bốc hơi" gần 30 điểm cho thấy sự méo mó do tác động của các trụ lớn, trong khi dòng tiền vẫn lan tỏa tích cực ở nhóm vốn hóa vừa (Midcap).

Nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên đáo hạn phái sinh được giới chuyên gia đánh giá là cần thiết để hạ nhiệt thị trường sau chuỗi tăng nóng, mở ra cơ hội cho dòng tiền mới tham gia ở vùng giá hấp dẫn hơn.



