Phiên 15/1: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực chốt lời khá mạnh trên vùng đỉnh. Đóng cửa phiên 15/1, VN-Index giảm gần 30 điểm xuống mốc 1.864,8 điểm. Thanh khoản duy trì ngưỡng cao với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 39.500 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 839 tỷ đồng

Ở chiều bán, MSN là mã bị khối ngoại xả ròng mạnh nhất phiên hôm nay với giá trị khoảng 161 tỷ đồng. Theo sau là VCI (-149 tỷ), SSI (-145 tỷ), VIX (-124 tỷ) và SHB (-97 tỷ), đều nằm trong nhóm chịu áp lực bán ròng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại quay sang “gom” mạnh ở nhóm vốn hoá lớn. VIC được mua ròng dẫn đầu với giá trị khoảng 211 tỷ đồng, theo sau là VCB (+159 tỷ), TCX (+57 tỷ), STB (+52 tỷ) và MBB (+48 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 89 tỷ đồng

Chiều bán, MBS dẫn đầu danh sách bị khối ngoại xả ròng với giá trị khoảng 44 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo trong top 5 bán ròng lần lượt là SHS (-18 tỷ), IDC (-13 tỷ), PVI (-8 tỷ) và NTP (-6 tỷ).

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VC3 với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Theo sau là HUT (+2 tỷ), TNG (+1 tỷ), VGS (+1 tỷ) và MST (+0,5 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 76 tỷ đồng

Ở chiều bán, VEA dẫn đầu danh sách bị khối ngoại xả ròng phiên hôm nay với giá trị khoảng 62 tỷ đồng. Theo sau là ACV bị bán ròng 20 tỷ đồng, cùng với VGI (-4 tỷ) và ABI (-2 tỷ).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại ghi nhận lực “gom” tập trung ở một vài mã. F88 là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 9 tỷ đồng, theo sau lần lượt là QNS, MSR, ABB và MPC với giá trị mua không nhiều.