Cổ phiếu công nghệ - viễn thông nổi sóng: ELC, CMG “bốc đầu”, FPT lạc nhịp

Thị trường chứng khoán phiên 15/1 vừa qua chứng kiến sự trỗi dậy bất ngờ của nhóm cổ phiếu công nghệ - viễn thông dù VN-Index mất gần 30 điểm. ELC, CMG tăng kịch trần “trắng bên bán” trong khi VGI, FOX cũng tăng mạnh.

Đặc biệt, VGI đã lập đỉnh mới sau khi tăng 80% từ đầu năm 2026 qua đó đẩy vốn hóa thị trường lên trên 380.000 tỷ đồng. ELC cũng gây chú ý khi leo lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng, kể từ tháng 3/2025. Ở chiều ngược lại, FPT giảm 1,3% là một nốt trầm giữa bữa tiệc cổ phiếu công nghệ - viễn thông.

Đánh giá về triển vọng ngành, KBSV cho rằng rằng chi tiêu cho công nghệ thông tin toàn cầu trong năm 2026 dự kiến sẽ hồi phục nhờ: i) Xu hướng tiết kiệm chi phí, hạn chế chi tiêu lớn của các doanh nghiệp để tập trung cho hoạt động khôi phục sản xuất và AI, ii) Các giải pháp công nghệ giải quyết hiệu quả bài toán kinh doanh tiết kiệm chi phí sẽ được ưu tiên. Theo Gartner, dự báo tăng trưởng chi tiêu cho CNTT đạt 9,8% trong 2026.

Với đặc điểm kinh tế gắn bó chặt chẽ với hoạt động thương mại toàn cầu, Châu Á – Thái Bình Dương sẽ trở thành điểm sáng tăng trưởng sau giai đoạn căng thẳng thuế quan. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất quay trở lại Hoa Kì sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư chuyển đổi số. Đối với Châu Âu, việc đầu tư mở rộng công suất điện tái tạo sẽ là động lực chính cho tăng trưởng chi tiêu 1 chữ số của khu vực.

Đồng quan điểm, báo cáo chiến lược 2026 của SSI Research cho rằng, tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chi tiêu cho các dịch vụ số vẫn là động lực chính, khi nhiều quốc gia trong khu vực còn dư địa lớn trong quá trình chuyển đổi số so với các nền kinh tế phát triển. Việt Nam được đặt trong bối cảnh này, với chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia tiếp tục đóng vai trò nền tảng cho nhu cầu công nghệ và viễn thông từ cả khu vực công và tư nhân.

Tương tự, VNDirect đánh giá chi tiêu CNTT năm 2026 có xu hướng duy trì ổn định, được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với phần mềm và dịch vụ CNTT. Các mảng như trí tuệ nhân tạo tạo sinh, dịch vụ đám mây, hạ tầng bảo mật và phân tích dữ liệu được kỳ vọng ghi nhận mức tăng chi tiêu cao hơn so với các phân khúc công nghệ truyền thống. Riêng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và thiết bị vẫn duy trì tăng trưởng dương, dù tốc độ có thể chậm lại sau mức nền cao của năm 2025.

VNDirect cũng lưu ý rằng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được dự báo tiếp tục dẫn đầu về chuyển đổi số trong năm 2026, trong khi một số thị trường phát triển như Nhật Bản và châu Âu vẫn chậm trễ trong việc nâng cấp các hệ thống CNTT cũ. Điều này tạo ra dư địa cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển đổi số tại khu vực, trong đó Việt Nam được đánh giá có lợi thế nhờ sự ổn định về chính trị, chi phí đầu tư hạ tầng thấp và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Luật công nghiệp công nghệ số là dấu mốc quan trọng của Việt Nam trong việc định hướng trở thành trung tâm sản xuất công nghệ toàn cầu. Ngoài ra, bối cảnh toàn cầu cũng đặt Việt Nam vào vị trí thuận lợi để phát triển Data Center.

Theo đánh giá của KBSV, trong ngắn hạn, rào cản để ra nhập ngành cao do nguồn cung năng lượng hạn chế là cơ hội để các doanh nghiệp sở hữu trung tâm dữ liệu sẵn có gia tăng tỷ lệ lấp đầy. Trong dài hạn, chi phí phát triển và vận hành cạnh tranh sẽ giúp Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lĩnh vực này.