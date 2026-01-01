VCBS: Loạt yếu tố vĩ mô ủng hộ, VN-Index có thể chinh phục mốc 2.279 điểm

Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự phóng VN-Index năm 2026 sẽ tiếp tục hướng tới chinh phục kịch bản tích cực tại 2.279 điểm.

Nhờ sức hút lớn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đối với dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức lớn trong nước, cùng sự kỳ vọng vào các doanh nghiệp thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia như Vingroup, … VCBS xây dựng kịch bản tích cực cho VN-Index trong năm 2026.

Thêm nữa, việc P/E hiện đang đang ở mức hấp dẫn so với bình quân khu vực, đồng thời mặt bằng lãi suất thấp cùng tăng trưởng tín dụng tăng mạnh tiếp tục là môi trường thuận lợi sẽ hỗ trợ thanh khoản thị trường dồi dào và nâng mặt bằng định giá P/E các ngành lên nền cao mới.

Thanh khoản bình quân năm 2026 được dự báo có thể đạt 27.000-29.000 tỷ đồng/phiên. Một số yếu tố đóng góp cho thanh khoản phải kể tới như: sự đảo chiều trong xu hướng giao dịch của khối ngoại, chuyển trạng thái từ bán ròng mạnh sang mua ròng khi (1) Việt Nam được FTSE nâng hạng, (2) xu hướng nới lỏng cùng sự suy yếu tương đối của đồng USD có thể làm giảm quá trình rút ròng.

Đồng thời, hàng loạt doanh nghiệp quy mô lớn đã IPO trên sàn như TCBS, VCK, VPX và đang có kế hoạch IPO như Masan Consumer, F88, Hòa Phát Nông Nghiệp,… sẽ là nguồn đóng góp thanh khoản mới cho thị trường. Các yếu tố dự kiến đóng góp thêm khoảng 1.000 – 3.000 tỷ đồng nữa cho thanh khoản bình quân phiên trong năm 2026.

Loạt yếu tố vĩ mô ủng hộ dòng tiền vào thị trường chứng khoán﻿

Thêm vào đó, VCBS chỉ ra rằng chính sách tiền tệ trong và ngoài nước thuận lợi kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và dòng vốn vào TTCK. Trước đó, FED đã hạ lãi suất 3 lần trong năm 2025 về 3,5–3,75% và dự kiến tiếp tục nới lỏng thêm 1–2 lần trong năm 2026. Xu hướng này giúp giảm áp lực tỷ giá, tạo dư địa để Việt Nam duy trì lãi suất ổn định và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Trong nước, CSTT tiếp tục theo hướng mở rộng, NHNN chủ động bơm thanh khoản hỗ trợ cung – cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhu cầu vốn tăng có thể khiến lãi suất huy động nhích lên, kéo theo chi phí vốn của NHTM tăng nhẹ đến cuối 2026, đặc biệt ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ. Điều hành linh hoạt của NHNN được kỳ vọng sẽ kiềm chế đà tăng chi phí vốn trong toàn hệ thống.

VCBS kỳ vọng rằng bước đột phá trong năm 2026 với việc chính sách hướng tới xóa bỏ trần tín dụng, hiện đại hóa khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện để các ngân hàng phân bổ vốn dựa trên hiệu quả, gắn tăng trưởng tín dụng với năng lực quản trị rủi ro và khả năng sinh lời, thay vì theo đuổi mở rộng quy mô tín dụng thuần túy.

Một động lực khác cho thị trường chứng khoán là chính sách tài khóa, đây là công cụ then chốt để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 10%.

Theo nhóm phân tích VCBS, khi dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ dần thu hẹp, áp lực từ rủi ro lạm phát và mất giá tiền tệ, chính sách tài khóa trở thành công cụ then chốt trong việc định hình và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đạt mục tiêu 10% trong năm 2026.

Hiện, dư địa tài khóa của Việt Nam vẫn rất dồi dào. Đến cuối năm 2025, nợ công ước khoảng 35–36% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33–34% GDP, thấp hơn đáng kể so với các ngưỡng trần do Quốc hội quy định (60% và 50%). Nghĩa vụ trả nợ duy trì ở mức 19–20% tổng thu NSNN, thấp hơn mức khuyến nghị 25% của IMF, thể hiện nền tảng tài khóa an toàn, tạo điều kiện để Chính phủ chủ động, linh hoạt và triển khai các gói chính sách tài khóa có mục tiêu.

" Đẩy nhanh giải ngân và tập trung vốn, giảm đầu tư dàn trải, sẽ là chìa khóa để phát triển bền vững và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế ", báo cáo nêu rõ.

Đánh giá thêm về hiệu ứng lan tỏa của đầu tư công, VCBS cho biết gia tăng tỷ trọng đầu tư vào hạ tầng tại các nền kinh tế mới nổi không chỉ đóng góp trực tiếp vào GDP, mà còn nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng vốn của khu vực tư nhân, cải thiện suất sinh lợi biên của nền kinh tế và tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng đầu tư.

Bước sang năm 2026, tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng chuyển sang pha bền vững hơn khi các cải cách thể chế triển khai trong năm 2025 bắt đầu phát huy hiệu quả rõ nét. Môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, cơ chế phân cấp – phân quyền (mô hình chính quyền địa phương 2 cấp) đi vào thực chất và khuôn khổ hợp tác công – tư (PPP) mới được vận hành đồng bộ sẽ giúp cải thiện hiệu quả đầu tư công, kích hoạt nguồn lực khu vực tư nhân và nâng cao chất lượng tăng trưởng, đây là những yếu tố nền tảng cho các doanh nghiệp niêm yết thiết lập định giá mới.

Cập nhật về dòng vốn sau nâng hạng, VCBS dự phóng dòng vốn ETF theo chỉ số có thể giải ngân trong giai đoạn đầu sau nâng hạng nhờ Việt Nam được đưa vào rổ tham chiếu của các bộ chỉ số EM, trong khi dòng vốn chủ động có xu hướng gia tăng dần khi mức độ minh bạch, thanh khoản và khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện.

Cụ thể, dòng tiền từ các quỹ thụ động có thể đổ vào thị trường 500-600 triệu USD sau khi được chính thức nâng hạng. Với dòng tiền từ quỹ chủ động, có thể phân bổ 5-6 tỷ USD chia thành nhiều đợt và có xu hướng gia tăng trong dài hạn.